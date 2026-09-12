Átrok Zalán berúgta az ajtót Belgiumban: öt meccsen három gól!

– Ilyen kezdésről álmodott?

– Igen, valami hasonlóról – mondta lapunknak Átrok Zalán, a Zulte Waregem 20 éves szélsője, aki a nyáron szerződött az MTK Budapesttől a belga élvonalbeli klubhoz, s eddig öt bajnokin három gólt szerzett, háromszor kezdett, kétszer csereként kapott lehetőséget, átlagban nyolcvanpercenként eredményes. – Nagy szó, hogy bár csak július végén érkeztem a klubhoz, máris jönnek a gólok, jól megy a játék. Mivel mindig fontos az első benyomás, azt terveztem, hogy már az első meccseimen felhívom magamra a figyelmet. Úgy érzem, sikerült.

– Minek köszönhető a kiemelkedő játéka, az eredményessége?

– A csapategységünknek és annak, hogy ilyen hamar befogadtak. Az edzéseken kiharcoltam magamnak, hogy bízzanak bennem a társak, akik látták, bátran megjátszhatnak. Ennél is fontosabb, hogy a csapat jól teljesít, háromszor nyertünk, kétszer döntetlenre végeztünk a bajnokságban, ami várakozáson felüli szereplés. Az előző idény végén csak osztályozón maradt benn a klub az élvonalban, ehhez képest az eddigi öt meccsünk igencsak pozitív előrelépés.

– Ebben az idényben sokkal merészebb vágyaik lehetnek a ligában?

– Nem is kérdés, úgy érzem, mi lehetünk az egyik meglepetéscsapat! Mert bár fontos, hogy legyenek kiemelkedő képességű játékosok a keretben, legalább ennyire lényeges az eredményesség szempontjából, hogy erős legyen a kohézió az öltözőben, hogy a futballisták hajtsanak egymásért, a szakmai stábért – nálunk pedig ez a helyzet. A csapat nem bújik ki a munka alól, mindenki keményen dolgozik, nincsenek klikkek, tényleg egyfelé húz a társaság.

– Legközelebb a Charleroi ellen lépnek pályára, a vasárnapi bajnokit otthon játsszák. Jelenleg az ötödik helyen állnak, ellenfelük csak egy ponttal szerzett többet – hazai pályán esélyesnek számítanak?

– A Charleroi a múlt héten szenvedett először vereséget, előtte négyből négy bajnokit behúzott, vagyis nehéz meccsre van kilátás. Bízom benne, hogy a drukkereink megtöltik a stadionunkat – legutóbb a nagy rivális Kortrijk ellen nyertünk idegenben kettő-nullára, fantasztikus érzés volt úgy gólt szerezni, hogy rengeteg szurkolónk elkísért minket, s együtt ünnepelhettünk. A mérkőzés előtt, még a busz indulásakor is háromszázan-négyszázan vártak, görögtüzekkel a kezükben éltettek minket, majd a győzelem után is megvártak és gratuláltak. Nagy a futball-láz Waregemben, s ezt szeretnénk meghálálni, minél tovább húznánk a veretlenségi sorozatunkat.

Átrok Zalán felvette a tempót a belga élvonalban, és reméli, hogy sokáig tudja tartani jó formáját (Fotó: Imago Images/John Thys)

– Bár még csak öt bajnoki van a háta mögött Belgiumban, milyennek látja a ligát?

– Nagyobb az intenzitás, mint az NB I-ben, jobbak, ügyesebbek, gyorsabbak a játékosok, de itt is meg lehet csinálni a cseleket, itt is lehet gólokat szerezni.

– Nagyobb sebességre kellett kapcsolnia, hogy felvegye a tempót?

– Nem, én odahaza is megtettem mindent annak érdekében, hogy kiemelkedően teljesítsek, mindig a száz százalékra törekedtem. Persze adaptálódnom kellett, ám szerencsére ez nem okozott gondot.

– Waregemet is megszokta?

– Budapest után nagy váltás, hogy negyvenezres városban élek, de nagyon élvezem. Waregemben a nyugalom az úr, nem kapkod, nem rohan senki, ez tetszik. Már a családom és a barátnőm is járt kint nálam, nekik is tetszett a hely. Megkóstoltuk a belga gofrit, nos, valóban nem a véletlen műve, hogy ilyen híres, mert hihetetlenül ízletes!

– Hogy áll a flamand nyelvvel?

– Az alapvető szavakat, köszönéseket már tudom, szépen lassan tanulom. Nem ígérem, hogy perfekt leszek belőle, nagyon nehéz… Az öltözőben angolul folyik a kommunikáció, azzal nincs gondom, de hallhatok a társaktól francia, német és horvát szavakat is. Azonban a leglényegesebb, hogy a futball nyelvén mindannyian elég jól beszélünk.

Marco Rossi: Stabil jó teljesítmény kell a meghívóhoz

Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának nyilatkozott a válogatott kerettagok nyári klubváltásairól, s azokra is kitért, akik a jövőben lehetőséget kaphatnak az első csapatban. A szakember Átrok Zalánról a következőket mondta: „Hadd szóljak még a fiatal Átrok Zalánról is, aki a Zulte Waregemben remekül indított. Az ő esetében is fontos, hogy stabilan jó teljesítményt nyújtson – figyeljük őt is, ahogyan mindenki mást, akinek a meghívása felvetődhet.”