Nem kellett volna megadni Haaland gólját a Manchester United ellen? Megszólalt a játékvezetői testület

A Manchester City norvég támadója az 59. percben a balról érkező beadás után lőtt bevetődve a kapuba, a játékvezető elsőre les miatt nem adta meg a gólt. A találatot vizsgáló VAR azonban megállapította, hogy a csatár nem volt lesen, ellentétben csapattársával, a középen érkező Enzo Fernándezzel, utóbbi azonban nem érte el a labdát.

A játékvezető így gólt ítélt, ugyanakkor a hétfőn kiadott közlemény szerint rosszul döntött, mivel Fernández ugyancsak megpróbált játékba avatkozni, ez pedig ilyenkor hatással van az ellenfél mozgására. Azaz les miatt, kifelé kellett volna szabadrúgást ítélni.

Teljesen értetlenül állt a döntés előtt Peter Schmeichel, a Manchester United legendás kapusa is: „Bárcsak eltörölhetnénk a VAR-t. Mostanra ott már ott tartunk, hogy a VAR és a játékvezetők a futball legfontosabb szereplői, pedig csak elszívják az energiát a játékból. Amikor gólt szerzel, már nem is ünnepelhetsz...” – mutatott rá Schmeichel az ESPN összefoglalója szerint.

A korábbi kiváló kapus szavai szerint a videobíró csak bosszúságot okoz, beavatkozik a futballba, és egyáltalán nem tette jobbá a sportágat.

Hasonló véleményen volt a United másik legendás alakja, Gary Neville is: „Szerintem később el fogják ismerni, hogy hibáztak” – fogalmazott.

Mint ismert, a 23. perctől tíz emberrel futballozó City a vitatott Haaland-góllal diadalmaskodott az Old Traffordban a Manchester United vendégeként, így négy forduló után is százszázalékos a Premier League-ben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0)

Manchester, Old Trafford, 74 161 néző. Vezette: M. Oliver

MAN. UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (60.)

Kiállítva: Foden (23.)