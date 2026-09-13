Várkonyi Bence baki útja egészen Telkiig vezethet

HA EGY BELSŐ VÉDŐ az NB I-ben stabil teljesítménnyel, kiemelkedő erőnléti mutatókkal és egyre kevesebb hibával jut odáig, hogy külföldre szerződjön, önmagában még nem biztos, hogy szintet lép, Várkonyi Bence esetében azonban jó döntésnek tűnik a Qarabaghoz igazolás. A 24 éves bekk olyan klubhoz került a ZTE FC-től, amely hazája meghatározó együttese, rendszeres résztvevője az európai kupáknak, de legalábbis a selejtezőinek, és amelyben a középhátvédnek nem elég jól védekeznie, labdával is folyamatosan építenie kell a játékot.

Az MTK Budapest neveltje két teljes idényt húzott le alapemberként Zalaegerszegen, s mire elhagyta az NB I-et, több szempontból is az élmezőnyhöz tartozott a posztján. Erőnlétileg különösen látványos volt a fölénye: az előző évad mérései alapján ő volt a magyar élvonal leggyorsabb belső védője 34.3 kilométer/órás csúccsal. Ez egy magasan védekező csapatban különösen értékes, hiszen gyakran előfordulhat, hogy a középhátvéd mögött nagy terület nyílik, és egy sikertelen letámadás után versenyfutásban kell korrigálnia. Bakiban pontosan ilyen feladatokat kap Várkonyi Bence: mivel a Qarabag rendre irányítani akarja a mérkőzést, agresszívan letámad, sokat birtokolja a labdát, hátulról rövid passzokkal építkezik, a belső védők ennek megfelelően magasan helyezkednek – és ez jól illik az erősségeihez.

Az első hetek alapján az alkalmazkodás sem okozott neki különösebb nehézséget, Bahlul Mustafazada sérülése miatt rögtön lehetőséghez jutott, és bejátszotta magát a csapatba. Az Európa-liga selejtezőjében négy mérkőzésen számított rá a szakmai stáb, és amíg a pályán volt, a Qarabag egyetlen gólt sem kapott. A kulcsmutatói figyelemre méltók voltak: a Cube adatelemző rendszerének mérései szerint párharcai 74.3 százalékát megnyerte, passzai 93 százaléka volt pontos, védekező fejpárbajai 85.7 százalékából került ki győztesen és mindössze két szabálytalanságot követett el. A Konferencialiga selejtezőjében ugyancsak négy meccsen játszott: párharcai 80 százalékát, fejpárbajai 83.3 százalékát nyerte meg, passzai 94 százaléka pontos volt és egyszer sem szabálytalankodott.

Az azeri bajnoki mezőny színvonala összességében meghaladja az NB I-ét. Az UEFA országokra vonatkozó ötéves együtthatórangsorában Magyarország jelenleg a 18., Azerbajdzsán a 25. helyen áll, vagyis a magyar klubfutball összteljesítménye erősebbnek mutatkozik – árnyalja azonban a képet, hogy az elmúlt 13 évben rendre volt olyan azeri egyesület, amely eljutott valamelyik kupasorozat ligaszakaszáig, ebben az évadban a Sabah, ráadásul a Bajnokok Ligájában. Fontos azonban, hogy a Qarabagot külön kell kezelni a bajnokság átlagától. Az UEFA ötéves klubranglistáján a baki együttes jelenleg az 59. helyezett, miközben a Ferencváros a 37.; a magyar bajnok eredménysora jobb, a Qarabag viszont így is stabil európai kupaszintű klub.

A csapatot 2008 óta Qurban Qurbanov irányítja, vagyis ritka stabilitás és angol menedzserekre jellemző autoritás jellemzi a szakmai munkát. Bár nem beszél angolul, tolmácsok segítenek átadni a taktikai utasításait. A játékosoknak minden feltétel adva van: étkezés, dietetikai háttér, regeneráció, a nemzetközi utak jelentős részén különrepülő, és a meccsek előtti közös bentlakás mind azt szolgálja, hogy kizárólag a futballra összpontosítsanak. A nyugodt munkakörülményekre szükség is van, mert az eredménykényszer jelentős: a Qarabag Azerbajdzsánban jóval több egyszerű futballklubnál. Az egyesületet Agdamban alapították, ám 1993 óta nem játszik eredeti otthonában, története pedig szorosan összefonódott a hegyi-karabahi konfliktussal. Emiatt országos jelentősége van, hogyan teljesít, a csapat abszolút középpontban van – a játékosok nem tudnak elvegyülni a fővárosban, rendre felismerik őket az utcán.

Várkonyi Bence karrierje szempontjából éppen az lehet a váltás legnagyobb hozadéka, hogy nyomás alatt fejlődhet. Zalaegerszegen, a rivaldától távol megtanulta csökkenteni a hibái számát, vezérszerepet vállalt a hátsó sor tengelyében, sokat fejlődött Nuno Campos vezetőedzőnél. Bakiban azonban új kihívásoknak kell megfelelnie, magasra tolt védelemben kell helytállnia, több felelősséget kell vállalnia a labdával, és erősebb konkurenciaharcban kell kivívnia helyét a csapatban. Ha ebben a közegben tartósan megkapaszkodik a kezdő tizenegyben, és megközelíti az európai selejtezőkben látott mutatóit, klubváltása valóban ugródeszka lehet – főleg akkor, ha a Qarabag a következő évadban bejut valamelyik európai kupasorozat főtáblájára.

Mindez előbb-utóbb Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltheti. A belsővédő-kínálat ugyan szűknek szerencsére nem nevezhető, ezen a poszton különösen sokat nyomhat a latban a rendszeres játéklehetőség, a nemzetközi rutin és a sebesség. Várkonyi Bencének nyolc jó európai selejtezőmeccs nem garantál meghívót, ám ha folyamatosan játszik a Qarabagban és megőrzi formáját, már korántsem lenne meglepetés szeptemberi vagy novemberi felbukkanása a telki edzőközpontban…