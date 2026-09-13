Nemzeti Sportrádió

Vitatható Haaland-góllal nyert a közel 70 percig emberhátrányban játszó City az Old Traffordon

2026.09.13. 19:23
Haaland (balra) gólja még biztosan sokáig vita tárgya lesz (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol foci Manchester United angol labdarúgás Manchester City
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 4. fordulójában a Manchester City 1–0-ra nyert a városi rivális Manchester United otthonában. Foden kiállítása miatt már a 23. percben emberhátrányba került a City, azonban a United nem tudott élni a lehetőséggel, Haaland góljával a kék-fehérek megszerezték a három pontot az Old Traffordon.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0)
Manchester, Old Trafford, 74 161 néző. Vezette: M. Oliver
MAN. UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca
Gólszerző: Haaland (60.)
Kiállítva: Foden (23.)

A jó derbi ismérve, hogy a pillanatnyi forma nem számít, a nagy meccset az előzményektől függetlenül bármelyik fél megnyerheti. A vasárnapi United–City manchesteri csúcstalálkozóra előbbi kevésbé veretes eredménysorral készült (egy-egy győzelem, döntetlen és vereség az első három fordulóban), utóbbi viszont tökéletes mérleggel érkezett meg, de szokás szerint mindkét oldalon nagy várakozás előzte meg a meccset.

Ezek után viszont a csapatok az első félidőben semmivel sem emelték a rangadó rangját – az egyetlen említésre méltó mozzanatként Marcus Rashford szabadrúgásból eltalálta a kapufát –, Phil Foden kiállítása (23. perc) miatt mégis eltolódott az egyensúly a United javára. A fordulást követően a hazaiak egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, de Kobbie Mainoo révén megint csak kapufáig jutottak, a vendégek viszont a leshatárról bemozgó Erling Haaland góljával megszerezték a vezetést – némi VAR-ozást követően, mert nemcsak a norvég, hanem Enzo Fernández helyezkedése is kérdéses volt.

A United számára így sürgősebbé vált a helyzet, valamelyest meg is élénkült a meccs, de újabb gólt már egyik csapat sem szerzett, noha Fernández kapufáig jutott, Bryan Mbuemo pedig az utolsó percben tíz méterről puskázta el az egyenlítést.

„Újdonság számomra emberhátrányból meccset nyerni, de csodálatos érzés – nyilatkozta a Sky Sportsnak a győztes gólt szerző Erlin Haaland, aki Mbuemo ziccerét hárító Gianluigi Donnarummáról is mondott néhány kedves szót: – Ez a farkas a kapunkban rengeteg önbizalmat ad nekünk a mezőnyben. Tényleg úgy fest, mint egy farkas. Őrült fazon, aki meccseket nyer meg a Citynek.”

 

 

 

angol foci Manchester United angol labdarúgás Manchester City
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