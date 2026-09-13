Vitatható Haaland-góllal nyert a közel 70 percig emberhátrányban játszó City az Old Traffordon

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0)

Manchester, Old Trafford, 74 161 néző. Vezette: M. Oliver

MAN. UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Haaland (60.)

Kiállítva: Foden (23.)

A jó derbi ismérve, hogy a pillanatnyi forma nem számít, a nagy meccset az előzményektől függetlenül bármelyik fél megnyerheti. A vasárnapi United–City manchesteri csúcstalálkozóra előbbi kevésbé veretes eredménysorral készült (egy-egy győzelem, döntetlen és vereség az első három fordulóban), utóbbi viszont tökéletes mérleggel érkezett meg, de szokás szerint mindkét oldalon nagy várakozás előzte meg a meccset.

Ezek után viszont a csapatok az első félidőben semmivel sem emelték a rangadó rangját – az egyetlen említésre méltó mozzanatként Marcus Rashford szabadrúgásból eltalálta a kapufát –, Phil Foden kiállítása (23. perc) miatt mégis eltolódott az egyensúly a United javára. A fordulást követően a hazaiak egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, de Kobbie Mainoo révén megint csak kapufáig jutottak, a vendégek viszont a leshatárról bemozgó Erling Haaland góljával megszerezték a vezetést – némi VAR-ozást követően, mert nemcsak a norvég, hanem Enzo Fernández helyezkedése is kérdéses volt.

A United számára így sürgősebbé vált a helyzet, valamelyest meg is élénkült a meccs, de újabb gólt már egyik csapat sem szerzett, noha Fernández kapufáig jutott, Bryan Mbuemo pedig az utolsó percben tíz méterről puskázta el az egyenlítést.

„Újdonság számomra emberhátrányból meccset nyerni, de csodálatos érzés – nyilatkozta a Sky Sportsnak a győztes gólt szerző Erlin Haaland, aki Mbuemo ziccerét hárító Gianluigi Donnarummáról is mondott néhány kedves szót: – Ez a farkas a kapunkban rengeteg önbizalmat ad nekünk a mezőnyben. Tényleg úgy fest, mint egy farkas. Őrült fazon, aki meccseket nyer meg a Citynek.”