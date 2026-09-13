Az Újpest csak hosszabbítás után gyűrte le a Dorogot a Magyar Kupában

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC 0–2 (0–0, 0–0, 0–1) – hosszabbítás után

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion. Vezette: Zimmermann Márió (Kóbor Péter, Berényi Ákos)

Dorog: Mergl – Szamosi T. (Major M., 99.), Dulló, Száhl, Nemes M. – Schildkraut (Faragó B., 77.), Szilágyi M., Cseszneki (Sipos G., 94.) – Soós B. (Ladányi, 87.), Koman (Kövesdi, 77.) – Tischler (Berényi E., 77.). Vezetőedző: Tóth András

Újpest: Banai – Bodnár G. (Ujváry, a szünetben), Nunes, Heitor, Zeke (Fiola, 104.) – Mucsányi Miron (Krajcsovics, a szünetben), Ljujics (Scharmer, 91.) – Matko (Sarkadi, 108.), Szendrei N., Horváth K. – Vlijter (Balladom, 73.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Zeke (102.), Krajcsovics (117.)

Sárga lap: Száhl (49.), Szamosi (66.), Kövesdi (80.), Szilágyi M. (87.), ill. Mucsányi Miron (12.), Vlijter (40.), Balladom (87.), Krajcsovics (90.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Micsoda őrült meccs kerekedett az Újpest dorogi vendégjátékából! Persze, ha valamiért, ezért – is – lehet szeretni a Magyar Kupát: a kiscsapat felszívja magát, élete meccsét játssza, a nagy pedig az elején könnyebben veszi, aztán ahogy fogy az idő, igyekszik dűlőre vinni, de akkor már szokás szerint semmi nem sikerül. Pedig a második félidőben a továbbjutást érő gólt hiába kergető Újpest körbelövöldözte a hazai kaput, amikor pedig eltalálta, a mezőny legjobbja, Mergl Szabolcs védett bravúrral. A 22 éves dorogi kapus lehúzott jó pár évet a Ferencváros utánpótlásában – mit mondjunk, a negyedik kerületiek ellen derbiüzemmódba kapcsolt.

„Persze, hogy előjött belőlem a korábbi fradista, ez azért plusz motivációt jelentett – felelte felvetésünkre, hogy megmozdult-e benne a zöld-fehér múlt. – Az utánpótlásban jellemzően sikeres voltam az Újpest ellen, de láttam élőben sok felnőtt derbit, ülhettem a kispadon is, tudtam, milyen hangulatot teremtenek a szurkolói, azt is, a mieink is kitesznek majd magukért. Amikor felmegyek a pályára, az a célom, ne kapjak gólt, a második védésem után éreztem azt, meg tudjuk esetleg fogni az Újpestet, részben a teljesítményem, de még nagyobb részt a csapat önfeláldozó produkciójának hála. Azt éreztem, van keresnivalónk, talán tovább is juthatunk, nem jött össze, de hihetetlen meccset játszottunk. megvalósítottuk, amit a mester kért. A végére azért kijött a különbség.”

Ami azt illeti, már a kezdés valódi kupahangulatban telt: a vendég újpestiek szektorában füstbombák és büszkén lobogó zászlók – hiába, a lila-fehérek ritkán megtapasztalt franzstadti bravúrponttal inthettek ideiglenes búcsút a bajnoki szereplésnek –, hazai oldalon a széksorokat és a betonlelátót ugyancsak megtöltő, a csodában reménykedő bányászok.

Pedig nem is biztos, hogy csoda, hanem „csak” Tóth András kell idehaza az „óriásöléshez”. A dorogiak vezetőedzője négy éve a szintén harmadosztályú Iváncsa trénereként véghez vitt már egy méretes bravúrt: akkor, 2022 októberében a tizenhat közé jutásért búcsúztatta a Ferencvárost. A 2800 lelkes településen népünnepély kerekedett már abból is, hogy az aranylábúak – előtte a másodosztályú Gyirmótot ejtették ki, úgyhogy nincs a jelzőben semmilyen túlzás – vendégül láthatták a nagy Fradit, amelyik egyébként hat nappal korábban az Európa-ligában a Crvena zvezdát intézte el. De hát az Iváncsa nem a Zvezda, a Dorog meg csak majdnem az Iváncsa, azt pedig, hogy az Újpest semmilyen szempontból nem a Ferencváros, senkinek sem kell részletezni.

Szóval ezúttal csak majdnem terítették le „Totya” Dávidjai a lila Góliátot – pedig az első félidőben kétosztálynyi különbség biztosan nem mutatkozott a teljesítményekben: a Dorog legalább annyi lehetőséget teremtett az ellenfél tizenhatosán belül, mint az Újpest. A legnagyobb helyzetet Tischler Patrik puskázta el, miután Szamosi Tamás erőszakosan ment el a jobb oldalon, beadása után azonban a 2018-ban épp az Újpesttel kupagyőzelmet ünneplő center nagy helyzetben rontott. Talán a régi emlékek…

A második félidőre aztán minimum két sebességfokozatot váltott az Újpest, és elkezdtek sorjázni a helyzetei: Gleofilo Vlijter ziccerénél Mergl Szabolcs lábbal védett nagyot; az 50. percben a suriname-i légiós ragyogóan készítette le a labdát Matija Ljujicsnak, a szerb csapatkapitány ziccerben a léc fölé tüzelt; két perccel később a hosszú sarkot kilövő Horváth Krisztofer jóvoltából úgy tűnt, megszületett a hőn áhított újpesti gól, Zimmermann Márió sporttárs azonban jól kiszúrta, hogy a labda átvételekor kezezett a vendégek szélsője; egy óra elteltével Joao Nunes fejelte a labdát a kapufára; végül jött a Matko-show, a szlovén gólfelelős két ziccert baltázott el egy percen belül – a másodiknál megint a dorogiak kapusa volt a helyén.

S amilyen a futball, kis híján megbosszulta magát a rengeteg elfuserált újpesti ziccer: a Dorog a végén ugyancsak betalálhatott volna. Előbb Tischler Patrik nagy löketét kellett lábbal védenie Banai Dávidnak, majd a 95. percben egy szöglet után Cseszneki Richárd kapáslövését védte bravúrral a Szappanos Pétert helyettesítő újpesti kesztyűs.