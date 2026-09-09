Szoboszlai egyenlített, Mac Allister bombagólt lőtt – a Liverpool fordított az Atlético ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1)

Liverpool, Anfield, 59 466 néző. Vezette: Massa (olasz)

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 88.) – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak (Koumas, 88.). Menedzser: Andoni Iraola

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 77.), Hancko – Giuliano Simeone, Barrios (Hjulmand, 77.), Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, I Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)

Csatárokat megszégyenítő statisztikáját tovább javította Marcos Llorente a Liverpool otthonában. Az Anfield valamilyen különös oknál fogva a kedvenc vadászterülete a világbajnok spanyol futballistának, aki 2020-ban, a nyolcaddöntőben középpályásként, tavaly jobbhátvédként duplázott itt, a 2026-os alapszakaszban pedig ismét előrehúzódó védőként talált be. Kerkez Milos lemaradt róla, egyben a lesállást is meghiúsította, így a 17. percben vezetést szerzett az Atlético Madrid. Szoboszlai Dominik már az első percben gólpasszt adhatott volna, labdaszerzést követően a tizenhatosig nyargalt, Alexander Isak viszont talán elkapkodta a helyzetet, egyből meglőtte a labdát, mely a kapu mellé gurult. Két perccel a gól előtt Bradley Barcola éles szögből próbálkozott, de Jan Oblak résen volt.

A barcelonai álmok összetörése után újra a futballra koncentráló Julián Álvarez aktívan próbálkozott, Alissonnak és a hazai védőknek is fejtörést okozott a megállítása. A túloldalon a két magyaré is… Kerkez Milos labdaszerzés után szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozta Barcolát, ekkor Oblak még nagyot védett, a kipattanóból Szoboszlai és Cristian Romero ütközete következett, a labda Ronald Araújóhoz került, az uruguayi sarokkal játszott tovább a magyar középpályáshoz, aki átvétel után jobbal a jobb alsó sarokba passzolt 12 méterről.

Barcola a 50. percben harmadszor is ziccert hibázott (a PSG-nél is jellemző volt rá a pazarlás a kapu előtt), ám megint feledtette a hibáját egy középpályás, Alexis Mac Allister kemény, ballábas lövéssel vette be a vendégek kapuját.

Az Atlético Madrid a vezetést 23, a döntetlent az első félidei ráadással együtt nagyjából 12 percig tartotta, és nagyjából ugyanilyen „hatékonysággal” próbált felállni hátrányból. Alárendelt szerepéből nem tudott kijönni, helyzeteket nem alakított ki. A Liverpoolra (amelynél Kerkez Milost sérülés miatt kellett lecserélni a 88. percben) ráijesztett mumusa, Marcos Llorente, de a „vörösök” viszonylag simán fordítottak, és győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligája 2026–2027-es alapszakaszát. 2–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, SZERDAI JÁTÉKNAP

Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 6–1 (O. Dembélé 17., 23., F. Torres 31., 47., 57., F. Ruiz 87., ill. S. Camara 58.)

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57., Zalazar 63., ill. Torreira 6.)

Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 0–1 (Ödegaard 75.)

Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5–1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85., ill. Steijn)

VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)

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