MLS: Sallói és Gazdag fontos gólt szerzett, csapataik nagy hajrával nyertek

Sallói Dániel csapata, a Toronto FC a mérkőzés legelején egy furcsa öngóllal hátrányba került a Nashville ellen, és a 0–1-es állás egészen a 72. percig kitartott: Sallói akkor fejjel egyenlített (ez volt a hetedik gólja a bajnoki idényben). A mérkőzést végigjátszó magyar támadó a 93. percben is a tűz közelében volt, egy kapu előtti tömörülés során róla pattant a labda Emilio Aristizabal elé, aki közelről berúgta a győztes gólt.

SALLÓI DÁNIEL EGYENLÍTŐ GÓLJA

THAT CORBEANU x SALLOI CONNECTION‼️‼️ pic.twitter.com/lsHhkATEcF — Toronto FC (@TorontoFC) September 10, 2026

EZ PEDIG AZ ÖNGÓL

Toronto FC concede one of the strangest own goals you will ever see 😮 pic.twitter.com/Ud4ouuZIJg — TSN (@TSN_Sports) September 9, 2026

Gazdag Dániel csapata büntetőből szerzett góllal sokáig vezetett a New York City otthonában, ám a második félidő derekán a hazaiak egyenlítettek. Egy perccel később csereként érkezett Gazdag, és a 93. percben ő volt az, aki szép labdalevétel után berúgta csapata győztes gólját. A nemrégiben szerződtetett magyar támadónak ez volt az első gólja a Revolutionben (a columbusi termését is beleszámítva négynél tart ebben a kiírásban).

GAZDAG DÁNIEL GYŐZTES GÓLJA

Dániel Gazdag! 🤯



Second half stoppage time goal to put @NERevolution ahead! pic.twitter.com/ECpAg4d6jX — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Pályán volt az Inter Miami is: Pintér Dániel a kispadról volt szemtanúja a Chicago Fire elleni 1–1-nek. A hazaiak gólját Robert Lewandowski rúgta, az egyenlítés Casemiro érdeme – Lionel Messi szögletét követően a brazil fejjel talált a kapuba.

3 DE CABEZA EN 3 PARTIDOS! @casemiro 🤯🇧🇷 pic.twitter.com/EHmm2mgwvp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 10, 2026

Az Inter (44 pont) a második, a New England (40) a harmadik, a szép veretlenségi sorozatot építő – és így a rájátszás mezőnyéhez közel kapaszkodó – Toronto (29) a tizedik helyen áll a Keleti főcsoportban.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Nashville SC 2–1

New York City–New England Revolution 1–2

Chicago Fire–Inter Miami 1–1