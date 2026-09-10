Nemzeti Sportrádió

MLS: Sallói és Gazdag fontos gólt szerzett, csapataik nagy hajrával nyertek

K. Zs.K. Zs.
2026.09.10. 08:58
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Sallói Dániel (balra) és Gazdag Dániel csapata is a ráadásban harcolta ki a győzelmet (Fotók: Getty Images)
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légiósok Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
Sallói Dániel góllal járult hozzá ahhoz, hogy csapata, a Toronto FC 2–1-re legyőzze a Keleti főcsoportot vezető Nashville-t hazai pályán az Egyesült Államok profi labdarúgó-bajnokságának (MLS) magyar idő szerint csütörtök hajnali programjában. Gazdag Dániel is elemében volt, a 93. percben ő lőtte a New England Revolution győztes gólját a New York City otthonában 2–1-re megnyert mérkőzésen.

Sallói Dániel csapata, a Toronto FC a mérkőzés legelején egy furcsa öngóllal hátrányba került a Nashville ellen, és a 0–1-es állás egészen a 72. percig kitartott: Sallói akkor fejjel egyenlített (ez volt a hetedik gólja a bajnoki idényben). A mérkőzést végigjátszó magyar támadó a 93. percben is a tűz közelében volt, egy kapu előtti tömörülés során róla pattant a labda Emilio Aristizabal elé, aki közelről berúgta a győztes gólt.

SALLÓI DÁNIEL EGYENLÍTŐ GÓLJA

EZ PEDIG AZ ÖNGÓL

Gazdag Dániel csapata büntetőből szerzett góllal sokáig vezetett a New York City otthonában, ám a második félidő derekán a hazaiak egyenlítettek. Egy perccel később csereként érkezett Gazdag, és a 93. percben ő volt az, aki szép labdalevétel után berúgta csapata győztes gólját. A nemrégiben szerződtetett magyar támadónak ez volt az első gólja a Revolutionben (a columbusi termését is beleszámítva négynél tart ebben a kiírásban).

GAZDAG DÁNIEL GYŐZTES GÓLJA

Pályán volt az Inter Miami is: Pintér Dániel a kispadról volt szemtanúja a Chicago Fire elleni 1–1-nek. A hazaiak gólját Robert Lewandowski rúgta, az egyenlítés Casemiro érdeme – Lionel Messi szögletét követően a brazil fejjel talált a kapuba.

Az Inter (44 pont) a második, a New England (40) a harmadik, a szép veretlenségi sorozatot építő – és így a rájátszás mezőnyéhez közel kapaszkodó – Toronto (29) a tizedik helyen áll a Keleti főcsoportban.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Nashville SC 2–1
New York City–New England Revolution 1–2
Chicago Fire–Inter Miami 1–1

 

légiósok Gazdag Dániel MLS Sallói Dániel
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