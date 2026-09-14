Bár baj lett a kéréséből, Spalletti díjazza, hogy játékosai mindenáron nyerni akartak

„A meccs hajrájában kapott két gól annak következménye, hogy nagyon szerettünk volna nyerni, és emiatt felbomlott, kiegyensúlyozatlanná vált a játékunk. Játékosaim talán túlságosan is szó szerint vették azt, amit kértem – értékelt Luciano Spalletti. – Voltak lehetőségeink, meg is érdemeltük volna a győzelmet, de az is igaz, hogy nem nyílhatunk ki ennyire. Nyolcan rohantunk előre egy támadásnál, holott legalább a létszámegyenlőséget fenn kellett volna tartani hátul. Egyszerűbb lett volna arra törekedni, hogy elkerüljük a vereséget, de mi a nehezebb utat választottuk, nyerni akartunk, mert ilyen az én játékfelfogásom.”

Spalletti az első félidővel nem volt elégedett, a sok beadáshoz nem társultak eredményes befejezések.

„Viszont a szünet után a srácok másképp álltak hozzá a játékhoz, ezt örömmel nyugtáztam, de a végén zavarossá vált a játékunk. Elvesztettük a meccset, ami sem a lelkünknek, sem a tabellán elfoglalt pozíciónknak nem tett jót. Én biztattam őket, hogy a végén is győzelemre játsszanak, talán kissé túlzásba is vitték a támadást, de lássuk a pozitívumot is: minden a mindenáron való győzni akarásból fakadt” – folytatta a Juventus edzője.

Megszólalt a mérkőzés után Giovanni Carnevali, a Juventus éppen a Sassuolótól érkező vezérigazgatója is, aki a vereség ellenére szintén örült a játékosok győzelemre való törekvésének.

„Olyan hibákat követtünk el, amilyeneket egy Juventus kaliberű csapatnak nem lett volna szabad. De ez is része a fejlődési folyamatnak, amelyben vagyunk – mondta Carnevali a Radio Anch’io Sportnak. – Remélem, a csapat tanul ebből a vereségből, mert a hibák mindannyiunkéi, nem csupán a védelemé.”

A Juve az első négy fordulóban öt pontot vesztett, csupán a tabella nyolcadik helyén áll, de ez nem ingatja meg a vezérigazgató hitét Spallettiben.

„Csodálatos edző, minden idők egyik legjobbja. És egyébként sem szokásom az edzők cserélgetése. Van egy tervünk, építjük a csapatot, amihez idő és türelem kell, tudván, hogy közben le kell nyelnünk néhány keserű pirulát. A labdarúgást is ciklikusság jellemzi: van, amikor a csúcson vagyunk, és előfordulnak nehezebb időszakok is.”

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Sassuolo–Juventus 3–2 (Se. Esposito 65., Bowie 89., Adzic 90+4., ill. Zhegrova 82., 90+1.)