„Isten látta, mennyit dolgoztunk” – Zverev édesanyja előtt tisztelgett a US Open-döntő után

Pályafutása második Grand Slam-győzelmét ünnepelhette a US Open döntője után Alexander Zverev, aki az idei Roland Garros megnyerésével törte meg az átkot. A 29 éves német teniszező a New York-i fináléban Ben Sheltont győzte le 6:3, 7:6, 5:7, 6:2-re, s ezzel a legeredményesebb évét zárja, hiszen Wimbledonban is döntőt vívhatott, igaz, ott négy szettben kikapott a világelső Jannik Sinnertől.

„Ben, hihetetlen játékos és ember vagy. Ez volt az első Grand Slam-döntőd, de ahogyan mondtam is már neked, még nagyon sokszor leszel itt, és minden pénzemet fel merném tenni arra, hogy egyszer még felemeled ezt a trófeát” – dicsérte ellenfelét Zverev, aki ezt követően arról beszélt: úgy tűnik, erőfeszítései most hozták meg a gyümölcsüket.

„Harminc év telt el úgy, hogy nem nyertem Grand Slam-címet, most pedig három hónap leforgása alatt kettőt is… Azt hiszem, Isten látta, mennyit dolgoztunk, és mennyi szenvedésen, fájdalmon mentünk keresztül, azt hiszem, 2026-ban jött meg az eredménye mindannak, ami előtte történt” – fogalmazott a friss US Open-bajnok.

A játékos ezután édesanyja előtt tisztelgett, aki hihetetlen erőt és elszántságot mutatott, amikor fiát négyévesen 1-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizálták.

„Szeretnék köszönetet mondani egy olyan embernek, aki sosem nézi a meccseimet, de a legfontosabb személy az életemben – úgy a teniszben, mint általában. Amikor a négyéves fiánál cukorbetegséget állapítanak meg, s az orvos azt mondja, hogy ez erősen korlátozza majd az életét és sportolási lehetőségeit, nagyon erős anya kell ahhoz, hogy kisétáljon a rendelőből és azt mondja: a fiamból az lesz, ami lenni akar, ha teniszező, akkor teniszező, ez a betegség nem fog minket korlátozni! Boldog vagyok, hogy minden akadályt leküzdöttünk, és az édesanyám a legfontosabb és legerősebb ember, akit ismerek, mert hihetetlen elszántság kell ahhoz, hogy valaki megtegye, amit ő megtett” – üzente Zverev.

Zverev nem először játszhatott döntőt New Yorkban, de 2020-ban kétszettes vezetésről alulmaradt az osztrák Dominic Thiemmel szemben úgy, hogy a döntő játszmában a győzelemért adogathatott.

„A 2020-as döntő sebei begyógyultak, miután nyertem Párizsban. Wimbledonban is élveztem a meccset, élveztem, hogy a centerpályán játszhatok egy nagyszerű közönség előtt, noha kikaptam. A párizsi diadal előtt mindig stresszes voltam, mindig ott volt bennem egy kérdőjel, hogy fogok-e valaha győzni. Azóta viszont inkább öröm ezekben a döntőkben pályára lépni” – nyilatkozta.

A döntőt egyébként kedvesen humoros jelent zárta, a Zverev ugyanis az utolsó pont megszerzése után beállt a szervafogadáshoz, és ekkor esett le neki, hogy már nem kell, ugyanis ő lett a bajnok!

A döntő vesztese, a hazai pályán játszó Ben Shelton hatalmas közönségkedvenc New Yorkban, s gyakorlatilag minden mondatát óriási ováció fogadta. Nem csoda hát, hogy miután gratulált a győztesnek, s megköszönte a támogatást csapatának, családjának, a szervezőknek és a szponzoroknak, a szurkolókhoz fordult.

„Legelőször is, Istennek tartozom köszönettel. A sikerem és a kudarcaim is az ő ajándékai, csakúgy, mint az, hogy itt, előttetek játszhatok – jelentette ki Shelton. – Ez az a hely, ahol boldog vagyok, most azt kívánom, bárcsak soha ne ért volna véget ez a döntő. Miattatok jutottam el idáig, és csak most kezdek belejönni, és visszatérek ide.”

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Zverev (német, 1.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7–2), 5:7, 6:2