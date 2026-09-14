Nemzeti Sportrádió

Carricket frusztrálja a vereség, Maresca szerint jogos volt Haaland gólja

T. Z.T. Z.
2026.09.14. 09:14
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Enzo Maresca öröme. Csapat fontos három pontot szerzett az Old Traffordon (Fotó: Getty Images)
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angol foci Manchester United Michael Carrick Enzo Maresca Manchester City
Mint ismert, a Manchester City egy sokat vitatott Erling Haaland-góllal 1–0-ra legyőzte a városi rivális Manchester Unitedet az Old Traffordon angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) vasárnapi rangadóján. A mérkőzés után a két csapat szakvezetője, Enzo Maresca és Michael Carrick értékelte a történteket.

„Határozottan nem ez az eredmény, amit szerettünk volna elérni. Ahogyan pedig történt, az még frusztrálóbb, különösen a gól megítélése miatt” – értékelt csalódottan a mérkőzés után Michael Carrick, a Manchester United vezetőedzője a klub honlapja szerint.

A szakember úgy fogalmazott, hogy Erlind Haaland gólja érzelmileg is nagyon rossz hatással volt csapatára és eldöntötte a három pont sorsát: „A gól megadása megváltoztatta a meccs lendületét” – fogalmazott.

„Ez a vereség nem fogja megváltoztatni az idényünket. Hosszú idény áll még előttünk, Vissza kell térnünk a győztes útra csapatként. Jó csapat vagyunk, és vissza fogunk térni a győzelmekhez. Már láttunk ilyet korábban. Az ilyen nagy pillanatoknak, nagy meccseken hozott döntéseknek hatalmas jelentőségük van, és ez ma is így történt” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Carrick.

Enzo Maresca, a Manchester City vezetőedzője már sokkal jobb hangulatban értékelt a lefújás után: „A negyedik játékvezető azt mondta, hogy Erling nem volt lesen, és az egész akciót visszanézték. Úgyhogy nincs mit hozzátennem a gólhoz” – beszélt csapata győztes góljáról az olasz mester a City hivatalos honlapja szerint.

A City vezetőedzője külön is kiemelte Gianluigi Donnarumma teljesítményét a kapuban, és elismerte, hogy Phil Foden kiállítása jogos volt, szavai szerint azonban a másik oldalon Bruno Fernandes is megérdemelte volna a piros lapot: „Szerintem Phil Foden kiállítása piros lapot ért, de szerintem Brunónak is pirosat kellett volna kapnia” – mondta.

Maresca végül kitért arra is, hogy mit mondott játékosainak a szünetben, amikor már emberhátrányban készültek a második félidőre: „Azt, hogy őrizzétek meg a hitet, maradjatok meccsben, és akkor megnyerhetjük. Tíz emberrel nyerni már önmagában különleges érzés, de egy manchesteri derbin még inkább az a szurkolóknak, a játékosoknak és a stábnak is.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
MANCHESTER UNITED–MANCHESTER CITY 0–1 (0–0)
Manchester, Old Trafford, 74 161 néző. Vezette: M. Oliver
MAN. UNITED: S. Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Dorgu – Tielemans (Sesko, 68.), Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford (Zirkzee, 83.) – Cunha. Menedzser: Michael Carrick
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes, R. Días, Guéhi, Gvardiol – E. Fernández (O'Reilly, 82.), E. Anderson – Foden, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Semenyo – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca
Gólszerző: Haaland (60.)
Kiállítva: Foden (23.)

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angol foci Manchester United Michael Carrick Enzo Maresca Manchester City
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