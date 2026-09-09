Nemzeti Sportrádió

Baráth Péter betalált a tizenegyespárbajban, de csapata kiesett a Cseh Kupából

2026.09.09. 22:19
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Fotó: Facebook/Sigma Olomouc
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Vitályos Viktor Baráth Péter Sigma Olomouc Hegyi Krisztián Sparta Praha
Baráth Péter csapata, a Sigma Olomouc nem jutott nyolcaddöntőbe a labdarúgó Cseh Kupában, mivel szerdán kikapott a másodosztályú 1. SK Prostejov otthonában.

A rendes játékidő után 1–1, a hosszabbítást követően 2–2 volt az állás, a tizenegyespárbajt pedig 4–3-ra a hazaiak nyerték meg. A négyszeres válogatott védő a rendes játékidő második félidejének legelején lépett pályára, és a kupacsata végén értékesítette a saját tizenegyesét.

A kapus Hegyi Krisztián és a hátvéd Vitályos Viktor is végigjátszotta a Sparta Praha mérkőzését, a fővárosiak 5–0-ra nyertek a szintén másodosztályú Viktoria Zizkov otthonában, ezzel nyolcaddöntőbe jutottak.

 

Vitályos Viktor Baráth Péter Sigma Olomouc Hegyi Krisztián Sparta Praha
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