Baráth Péter betalált a tizenegyespárbajban, de csapata kiesett a Cseh Kupából

A rendes játékidő után 1–1, a hosszabbítást követően 2–2 volt az állás, a tizenegyespárbajt pedig 4–3-ra a hazaiak nyerték meg. A négyszeres válogatott védő a rendes játékidő második félidejének legelején lépett pályára, és a kupacsata végén értékesítette a saját tizenegyesét.

A kapus Hegyi Krisztián és a hátvéd Vitályos Viktor is végigjátszotta a Sparta Praha mérkőzését, a fővárosiak 5–0-ra nyertek a szintén másodosztályú Viktoria Zizkov otthonában, ezzel nyolcaddöntőbe jutottak.