„Antonelli monumentális” – a Spanyol Nagydíj sajtóvisszhangja

Spanyolország

Marca: „Antonelli monumentális.”

Mundo Deportivo: „A Madring kegyetlen volt Norrisszal és Kimit jutalmazta. Ennek a srácnak egyszerűen minden sikerül. Vezeti a világbajnokságot, az uralkodó autó volánjánál a fiatal pilótákra vonatkozó rekordok nagy részét megdönti és a legmagasabb szinten teljesít. Még azokon a napokon is, amelyeken úgy tűnik, hogy vereséget szenved, történik valami, ami a javát szolgálja. Talán ez a leendő bajnok szerencséje.”

As: „Kialudt az öt lámpa, és a madridi Formula–1-es futam már nem az az elképzelhetetlen álom volt, mint egykor, hanem a spanyol sport egyik nagy ünnepévé vált.”

El Mundo: „Most már ismerjük a Madring és Madrid első győztesét. Andrea Kimi Antonelli, a húszéves srác, aki magával ragadta a paddockot, és aki a spanyol pálya világbajnoki premierjén is letette a névjegyét.”

Sport: „Kimi Antonelli továbbra is csúcsformában van és a legjobb úton halad első világbajnoki címe felé. A telhetetlen húszéves olasz versenyző vasárnap az új Madring első F1-es győztese lett. A pálya a Spanyol Nagydíj helyszíneként debütált egy izgalmas, a vártnál is drámaibb futammal.”

El País: „Antonelli profitált Norris pechjéből Madridban. Az olasz a Madring történetének első győztese lett.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „I. Antonelli király, a Madring császára.”

Corriere dello Sport: „Egyre dominánsabb, egyre hihetetlenebb: Antonelli nyerte a Spanyol Nagydíjat!”

Corriere della Sera: „Kimi jókor volt jó helyen. Szerencsével és tökéletes versenyzéssel győzött.”

Nagy-Britannia

Daily Mail: „Valahányszor fény dereng a függöny mögött, Kimi Antonelli lehúzza a redőnyt, és ismét eltűnik az esély a világbajnoki címért folytatott valódi küzdelemre. A fiatal tehetség most egy olyan versenyt nyert meg Madridban, amelyet nem szabadott volna megnyernie.”

The Independent: „Kimi Antonelli nyugalmat áraszt egy újabb F1-es győzelem után, a madridi debütáló futam azonban nem volt különleges. Általánosságban elmondható, hogy kétféleképpen lehet értékelni egy első Formula–1-es Nagydíjat: az első a show, azaz azok az alapvető kritériumok, amelyek alapján az F1 amerikai tulajdonosai megítélik az eseményeiket. És ebből a szempontból Madrid, a város északkeleti részén található vadonatúj utcai pálya három nap alatt 353 000 jeggyel, telt házzal minden bizonnyal sikeres volt. De a verseny? Maga a sport? Azt kell mondani: az kevésbé volt lenyűgöző.”

The Guardian: „Ahogy várható volt, a Madringen az előzési lehetőségek hiánya jellemezte a versenyt.”

The Sun: „Lando Norris kemény munkája egy szempillantás alatt semmivé vált, miközben Kimi Antonelli a Spanyol Nagydíjon Bellingham előtt ünnepelte a győzelmét.”

Hollandia

AD: „Nem az a kaotikus Spanyol Nagydíj volt, amelyre sokan számítottak. Norrisnak ennek ellenére nem sikerült győzelemre váltania a pole pozícióját. A virtuális biztonsági autó időzítése és egy elrontott boxkiállás miatt végül Antonelli nyert.”

Telegraf: „Kimi Antonelli nagyszerű győzelmet aratott a világbajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Franciaország

L'Équipe: „A szerencse fia Kimi nyerte meg az első Spanyol Nagydíjat a Madringen, Max Verstappen és Lando Norris előtt.”

Svájc

Blick: „A vb-pontversenyt vezető Antonelli profitált Norris pechjéből.”