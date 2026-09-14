Nemzeti Sportrádió

„Antonelli monumentális” – a Spanyol Nagydíj sajtóvisszhangja

2026.09.14. 11:12
Kimi Antonelli megállíthatatlan? (Fotó: Getty Images)
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F1 Kimi Antonelli Formula-1 Lando Norris Spanyol Nagydíj
A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit élteti a vadonatúj madridi pályán rendezett vasárnapi Formula–1-es Spanyol Nagydíj másnapján, de nem felejti el megemlíteni, hogy a Mercedes olasz pilótájának újabb sikeréhez ezúttal a szerencse is kellett, miután a címvédő és pole pozícióból rajtoló Lando Norris egy rossz boxkiállás miatt rengeteg időt veszített.

Spanyolország
Marca: „Antonelli monumentális.”
Mundo Deportivo: „A Madring kegyetlen volt Norrisszal és Kimit jutalmazta. Ennek a srácnak egyszerűen minden sikerül. Vezeti a világbajnokságot, az uralkodó autó volánjánál a fiatal pilótákra vonatkozó rekordok nagy részét megdönti és a legmagasabb szinten teljesít. Még azokon a napokon is, amelyeken úgy tűnik, hogy vereséget szenved, történik valami, ami a javát szolgálja. Talán ez a leendő bajnok szerencséje.”
As: „Kialudt az öt lámpa, és a madridi Formula–1-es futam már nem az az elképzelhetetlen álom volt, mint egykor, hanem a spanyol sport egyik nagy ünnepévé vált.”
El Mundo: „Most már ismerjük a Madring és Madrid első győztesét. Andrea Kimi Antonelli, a húszéves srác, aki magával ragadta a paddockot, és aki a spanyol pálya világbajnoki premierjén is letette a névjegyét.”
Sport: „Kimi Antonelli továbbra is csúcsformában van és a legjobb úton halad első világbajnoki címe felé. A telhetetlen húszéves olasz versenyző vasárnap az új Madring első F1-es győztese lett. A pálya a Spanyol Nagydíj helyszíneként debütált egy izgalmas, a vártnál is drámaibb futammal.”
El País: „Antonelli profitált Norris pechjéből Madridban. Az olasz a Madring történetének első győztese lett.”

Olaszország
Gazzetta dello Sport: „I. Antonelli király, a Madring császára.”
Corriere dello Sport: „Egyre dominánsabb, egyre hihetetlenebb: Antonelli nyerte a Spanyol Nagydíjat!”
Corriere della Sera: „Kimi jókor volt jó helyen. Szerencsével és tökéletes versenyzéssel győzött.”

Nagy-Britannia
Daily Mail: „Valahányszor fény dereng a függöny mögött, Kimi Antonelli lehúzza a redőnyt, és ismét eltűnik az esély a világbajnoki címért folytatott valódi küzdelemre. A fiatal tehetség most egy olyan versenyt nyert meg Madridban, amelyet nem szabadott volna megnyernie.”
The Independent: „Kimi Antonelli nyugalmat áraszt egy újabb F1-es győzelem után, a madridi debütáló futam azonban nem volt különleges. Általánosságban elmondható, hogy kétféleképpen lehet értékelni egy első Formula–1-es Nagydíjat: az első a show, azaz azok az alapvető kritériumok, amelyek alapján az F1 amerikai tulajdonosai megítélik az eseményeiket. És ebből a szempontból Madrid, a város északkeleti részén található vadonatúj utcai pálya három nap alatt 353 000 jeggyel, telt házzal minden bizonnyal sikeres volt. De a verseny? Maga a sport? Azt kell mondani: az kevésbé volt lenyűgöző.
The Guardian: „Ahogy várható volt, a Madringen az előzési lehetőségek hiánya jellemezte a versenyt.”
The Sun: „Lando Norris kemény munkája egy szempillantás alatt semmivé vált, miközben Kimi Antonelli a Spanyol Nagydíjon Bellingham előtt ünnepelte a győzelmét.”

Hollandia
AD: „Nem az a kaotikus Spanyol Nagydíj volt, amelyre sokan számítottak. Norrisnak ennek ellenére nem sikerült győzelemre váltania a pole pozícióját. A virtuális biztonsági autó időzítése és egy elrontott boxkiállás miatt végül Antonelli nyert.”
Telegraf: „Kimi Antonelli nagyszerű győzelmet aratott a világbajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Franciaország
L'Équipe: „A szerencse fia Kimi nyerte meg az első Spanyol Nagydíjat a Madringen, Max Verstappen és Lando Norris előtt.”

Svájc
Blick: „A vb-pontversenyt vezető Antonelli profitált Norris pechjéből.”

 

F1 Kimi Antonelli Formula-1 Lando Norris Spanyol Nagydíj
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