Nem tudta felőrölni a Fulhamet, ismét csak döntetlent játszott a Liverpool az Anfieldben

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC–FULHAM 0–0

Liverpool, Anfield, 60 160 néző. Vezette: Bramall

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Frimpong, 72.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, a szünetben) – Szoboszlai, Gravenberch (A. Mac Allister, 60.) – V. Munoz (Gakpo, 60.), Wirtz, Barcola (Ngumoha, 72.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

FULHAM: Leno – Castagne (Kevin, 72.), Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb (Tete, 63.), King (Smith Rowe, 77.), Iwobi (H. Larsson, 77.) – G. García (Muniz, 77.). Menedzser: Álvaro Arbeloa

Nagy reményekkel várták Liverpoolban a Fulham elleni találkozót, Andoni Iraola csapata ugyanis a komótos bajnoki rajt után (két kettő-kettes döntetlen) két önbizalomnövelő győzelmet aratott a legutóbbi fellépésein (az Ipswich ellen a Premier League-ben, és az Atlético Madriddal szemben a Bajnokok Ligájában), és mindenki arra számított, hogy végre meglesz az első áhított hazai PL-siker a spanyol menedzserrel. Mindemellett a vendégek csak azért nem sereghajtóként érkeztek az Anfieldbe, mert kevésbé volt rossz a gólkülönbségük a forduló előtt, mint a szintén nulla pontos Coventrynek.

Iraola három játékost cserélt le az Atlético elleni BL-meccshez képest, az egyikük Kerkez Milos volt, akit Kosztasz Cimikasz váltott a bal oldali védő helyén. „Friss lábakra van szükség, mert nem egészen hetvenkét óra telt el a legutóbbi meccsünk óta. Néhány játékosom, köztük Milos is, elkészült az erejével és izomgörcsökkel küzdött az BL-találkozón” – indokolta döntését a Liverpool menedzsere a Sky Sportsnak a mérkőzést megelőzően. Egy sorral előrébb Ryan Gravenberch kezdett szűrőként Szoboszlai Dominik mellett Alexis Mac Allister helyett, míg a jobb szélre Víctor Munoz került, Bradley Barclona pedig átment a bal oldalra Cody Gakpót váltva.

A francia támadó már a meccs elején kihagyhatatlannak tűnő helyzetbe hozta Alexander Isakot, a svéd csatár mégis ellőtte a labdát a Fulham kapuja előtt. Nem sokkal később Alisson is majdnem gólpasszt adott, igaz, a Liverpool kapusa a tizenhatoson belül letámadó vendégjátékosokat ajándékozta meg a labdával – szerencséjére, Gonzalo García lövését végül Jérémy Jacquet blokkolta a gólvonalon.

A félidő derekán Szoboszlain volt a sor az előkészítések terén: előbb szögletből adott be, Munoz a rövid oldalon csúsztatta meg fejjel a labdát, Bernd Leno azonban a léc segítségével hárított. Két perc elteltével Florian Wirtznek adott tökéletes passzt a magyar légiós, a csapattárs azonban – némileg kisodródva – tíz méterről a kaput sem találta el.

A második félidőre Iraola beküldte Kerkez Milost a harmatosan teljesítő Cimikasz helyére, így élénkebbé vált a Liverpool bal oldala, igaz, a támadások továbbra sem hordoztak sok veszélyt magukban. A Fulham ráadásul egyre kevesebbet kockáztatott és a teljesen felállt védelem ellen nagyon kevés terület maradt a liverpooli akciókra. Az átlövésekkel még lehetett próbálkozni, de Szoboszlai középre tartó kísérletén kívül Breno nemigen találkozott a labdával. A hazaiak idővel egyre kevesebb türelemmel játszottak, a Fulham pedig megkockáztatott egy-egy kontrát, amelyekben inkább benne volt a gól, mint a Liverpool próbálkozásaiban. Jóllehet, az utolsó pillanatban a csereként beálló Rio Ngumoha még betalálhatott volna egy jobbról érkező beadást követően, de a lelátóra száműzte a labdát, így maradt a gól nélküli döntetlen, és a „vörösök” továbbra is nyeretlenek maradtak hazai pályán a Premier League-ben.

„Egyelőre még rakosgatjuk össze a részleteket, de a lényeg, hogy a Liverpool továbbra is veretlen, és megint nem kapott gólt. A Fulhamnek nem is nagyon volt helyzete, talán az az egy, amikor elrontottuk a kirúgást, és Jeremy Jacquet nagyot mentett. Támadásban viszont többet kellett volna mutatnunk. Most először hiányoztak elöl a villanások, amelyek eldöntik a meccset” – értékelte csapata teljesítményét Andoni Iraola a BBC-nek.