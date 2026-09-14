Yamal az Aranylabdáról: Idén én érdemlem meg a díjat!

Az FC Barcelona 19 éves támadója úgy véli, előnyt jelenthet a számára a vb-győzelem és az, hogy klubcsapatával is nyert címet, a spanyol bajnokságban végzett az élen, ráadásul ő lett a La Liga legjobbja.

A franciákkal a nyáron vb-negyedik Mbappé volt a legeredményesebb – tíz góllal – a világbajnokságon és a spanyol bajnokságban, valamint a Bajnokok Ligájában is – 25, illetve 15 találattal –, ugyanakkor a Real Madriddal idén nem nyert semmit. Ő maga a múlt héten úgy nyilatkozott, senki nem nyújtott nála jobb teljesítményt az elmúlt idényben.

„Őszintén úgy gondolom, hogy mi ketten vagyunk jelenleg a világ legjobbjai, és idén én érdemelném meg a díjat az elért eredményeim miatt – véli ezzel szemben Yamal. – Mbappé és én vagyunk a világ legjobbjai, számomra ez nem kérdés, és mindenki tudja ezt, aki nézi a mérkőzéseket” – mondta abban az interjúrészletben, melyet a Movistar vasárnap tett közzé.

A spanyol tinédzser tavaly a francia Ousmane Dembélé mögött a második helyen végzett, míg Mbappé 2023-ban harmadik lett, amikor Lionel Messi rekordot jelentő nyolcadik alkalommal nyerte el a díjat.

Az Aranylabdát október 26-án Londonban adják át.