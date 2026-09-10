Willi Orbánék hátrányban a Como otthonában; vezet Dambrauskasék ellen a Man. United – ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ

A magyar válogatott Willi Orbánnal a kezdőcsapatában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényében az RB Leipzig, amely Cesc Fabregas sikercsapatának, a Comónak a vendége csütörtökön. Többek között pályán a Manchester United és a Bayern München is, valamint bemutatkozik az ex-diósgyőri Valdas Dambrauskas vezette Sabah. Kövesse az összes keddi BL-meccs alakulását a Nemzeti Sport élő eredménykövetője segítségével!