Willi Orbánék hátrányban a Como otthonában; vezet Dambrauskasék ellen a Man. United – ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ
A magyar válogatott Willi Orbánnal a kezdőcsapatában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényében az RB Leipzig, amely Cesc Fabregas sikercsapatának, a Comónak a vendége csütörtökön. Többek között pályán a Manchester United és a Bayern München is, valamint bemutatkozik az ex-diósgyőri Valdas Dambrauskas vezette Sabah. Kövesse az összes keddi BL-meccs alakulását a Nemzeti Sport élő eredménykövetője segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 0–0
Manchester United (angol)–Sabah (azeri) 1–0 (Cunha 27.)
Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 0–0
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 2–0 (Baturina 15., Duvikasz 38.)
Korábban
PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–1 (Dest 48., ill. Mendoza 24.)
Fenerbahce (török)–Roma (olasz) 1–1 (A. Brown 48., ill. Cristante 39.)
ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ
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