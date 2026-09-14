Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna győzelemmel kezdett a guadalajarai WTA-tornán

K. Zs.K. Zs.
2026.09.14. 10:20
Udvardy Panna (Fotó: AFP)
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WTA Udvardy Panna WTA Guadalajara
Udvardy Panna három játszmában (6:4, 6:7, 6:2) győzött a francia Lois Boisson ellen a guadalajarai női tenisztorna első fordulójának vasárnapi játéknapján.

Udvardy Panna két brékkel jutott el az első játszma megnyeréséig, és bár a maratoni hosszúságú második rövidítésében, 6–5-nél meccslabdája volt, nem tudta kihasználni azt. A harmadik szettben aztán kétszer is elvette szabadkártyás francia ellenfele adogatójátékát, és megnyerte a több mint két és fél órán át tartó ütközetet. 

A magyar teniszező következő ellenfele Cristina Bucsa lesz; a 6. helyen kiemelt spanyol játékos a szabadkártyával induló kanadai Bianca Andreescut győzte le a mexikói torna első fordulójában (6:4, 6:3).

GUADALAJARA OPEN, WTA 500-AS TORNA (1 206 446 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
Udvardy Panna (magyar)–Boisson (francia) 6:4, 6:7 (6–8), 6:2

 

WTA Udvardy Panna WTA Guadalajara
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