A Sepsi visszavágott a CFR-nek a kupában elszenvedett vereségért

Igaz, a Sepsinél ezúttal nem az ifikkel felturbózott második sor játszott, a sérülések miatt azonban számos játékosát – köztük a csak a héten edzésben álló Sigér Dávidot is – nélkülözte Ovidiu Burca vezetőedző. A CFR ráadásul alig tíz perc után vezetést szerzett, Andrei Cordea jobbról befele cselezve lőtte ki a hosszú felsőt, hogy aztán előnye birtokában a labdát és a területet is átadja a Sepsinek. A szentgyörgyiek centere, Carl Davordzie viszont hiába állt háromszor is csak a kapussal szemben, képtelen volt a hálóba találni, Batzula Hunor lövése pedig a lécet súrolva ment fölé. A félidő végén a korábbi mezőkövesdi Sztefan Drazsics révén a kolozsváriak is eltalálták a kapufát.

Fotó: Sepsi OSK

Burca szünetben lecserélte a helyzeteit eltékozló Davordziet, a helyére érkező Borisz Cmiljanics pedig szinte azonnal kiegyenlített: fejjel térítette el a bal felsőbe Doru Andrei átlövését. A Sepsi támadásban maradt, és egy szöglet után Lindsey Rose vágta az ötösről a léc alá a labdát. A CFR támadásai csak az utolsó negyedórában váltak újra veszélyessé, de Cordea újabb nagy lövésénél David Lazar a kapufa segítségével védett, majd a Sepsi egy mintaszerű kontrából bevitte a kegyelemdöfést: Bogdan Otelita középre tett labdáját Ignacio Heras lőtte közelről a kapuba. A szezon során először egynél többször eredményes szentgyörgyiek a sikerrel nemcsak múlt heti kisiklásukat (0-5 Botosani-ban) feledtették, hanem 13 ponttal ideiglenesen a felsőházat érő hatodik helyre ugrottak a táblázaton.

ROMÁN SUPERLIGA

9. FORDULÓ

Sepsi OSK–CFR Kolozsvár 3–1 (Cmiljanics 49., Rose 61., Heras 86., ill. Cordea 10.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem szerepelt a meccskeretben