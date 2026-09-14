ETO: ezért maradhatott Gavrics Győrben; Juárezt hírbe hozták a Leicesterrel

A Nemzeti Sportban a múlt héten arról számoltunk be, hogy az ETO FC kulcsembere, a kétszeres szerb válogatott Zseljko Gavrics klubot válthat, és emiatt maradt ki a Kispest-Honvéd elleni bajnokin a keretből.

Később az AzeriSport arról írt, hogy a nyáron a zalaegerszegi Skribek Alent is szerződtető Neftci folytat előrehaladott egyeztetéseket az ETO-val Gavrics ügyében és az elvi megállapodás is megszületett a középpályás ügyében. Csakhogy Azerbajdzsánban csütörtökön bezárt a játékospiac és a klubok azóta sem jelentették be az átigazolást.

Azerbajdzsánból származó információink szerint ennek az az oka, hogy az állami tulajdonban álló és az állami olajvállalat, a SOCAR által finanszírozott klub felső vezetése határidőre nem hagyta jóvá az átigazolás pénzügyi részét, ezért nem tudott Gavrics váltani. Viszont a hosszú távú győri jövője így is kérdéses a 25 éves légiósnak, úgy tudjuk ugyanis, hogy a jelenlegi szerződése jövő nyáron lejár a klubnál.

Gavrics mellett az ETO-t érintő külföldi sajtóhír, hogy az angol harmadik vonalban szereplő, 2016-ban még Premier League-bajnok Leicester City egyik szurkolói oldala a klub edzőjelöltjei között emlegeti a győriek mexikói vezetőedzőjét, Efraín Juárezt.

ULTIMA HORA: URGENTE🚨



✅El Leicester City sondeo a el técnico del Gyori ETO, Efraín Juarez.



✅Esto seria un plan B si lo de Russell Martin falla.



✅Efraín llego hace 4 meses al Gyori después de ser subcampeón de la Liga MX con Pumas y campeón de todo en Colombia. pic.twitter.com/cMNB1mq3kZ — LeicesterVeracruz (@LeicesterVera) September 12, 2026

A forrás kiemeli, hogy Juárez a B-terv lenne arra az esetre, ha a csapat nem tud sikeres lenni a skót Russell Martin irányításával, akit a nyáron neveztek ki az idén a másodosztályból is kiesett gárda élére, amely öt forduló alatt csak öt pontot szerzett és hazai pályán kapott ki 4–0-ra az Oxford Unitedtől a League One-ban. Azóta viszont idegenben 4–3-ra győzött a Leicester a Stockport ellen, így egyelőre nem váltott edzőt.

Jelenleg tehát nincs szó arról, hogy Juárez távozna Győrből, de ez a hír azért mutatja, hogy a 38 éves szakembert külföldön is jól ismerik, hiszen Mexikón kívül vezetőedzőként dolgozott Kolumbiában, ahol bajnokságot és kupát is nyert az Atlético Nacionallal, pályaedzőként pedig megfordult Belgiumban és az amerikai MLS-ben is. Így vele kapcsolatban a jövőben is fel lehet készülni a mostanihoz hasonló sajtóhírekre, találgatásokra.