Ribakina a női teniszezők világranglistájának harmincadik éllovasa

Az előző 99 hétben – 2024. október 21-e óta megszakítás nélkül – a New York-i döntőben vesztes fehérorosz Arina Szabalenka állt a WTA rangsorának élén. A 99 hét a hatodik leghosszabb sorozat az 1975 óta létező női világranglista történetében: ennél hosszabb ideig megszakítás nélkül csak Steffi Graf, Serena Williams, Martina Navratilova, Ashleigh Barty és Chris Evert „uralkodott”. Szabalenka eddig összesen 107 hétig vezette a rangsort – ezzel tizedik az örökrangsorban. Szabalenka most második Jelena Ribakina mögött, míg a harmadik helyen az amerikai Jessica Pegula áll.

Ami a magyar játékosokat illeti, jelenleg Bondár Anna a legjobb magyar, négy helyet javítva a 69., Udvardy Panna pedig 15 helyet rontva a 83. Mellettük a legjobb kétszázban még Gálfi Dalma szerepel, aki a 148. – kilenc helyet javítva.

A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságon győztes német Alexander Zverev maradt a második az éllovas olasz Jannik Sinner mögött és a spanyol Carlos Alcaraz előtt. A döntős amerikai Ben Shelton öt helyet javítva a negyedik. A US Openen már az első körben búcsúzó Novak Djokovics a 12. helyre csúszott vissza, így 2018. július 16. óta először került ki a top 10-ből. Emellett 2002. október 13. óta, azaz csaknem 24 éve először fordul elő, hogy a „nagy hármas” – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics – egyetlen tagja sem szerepel a világranglista első tíz helyezettje között.

A magyarok közül egyedül Marozsán Fábián neve található most az első százban, ő három helyet előrelépve a 60., Piros Zsombor és Fucsovics Márton egyformán két helyet javított, előbbi ezzel a 116., utóbbi pedig 120. az ATP rangsorában.

A női tenisz történetének eddigi egyéni világelsői (időrendi sorrendben)

Chris Evert (amerikai)

Evonne Goolagong Cawley (ausztrál)

Martina Navratilova (amerikai)

Tracy Austin (amerikai)

Steffi Graf (német)

Szeles Mónika (jugoszláv/amerikai)

Arantxa Sánchez Vicario (spanyol)

Martina Hingis (svájci)

Lindsay Davenport (amerikai)

Jennifer Capriati (amerikai)

Venus Williams (amerikai)

Serena Williams (amerikai)

Kim Clijsters (belga)

Justine Henin (belga)

Amélie Mauresmo (francia)

Marija Sarapova (orosz)

Ana Ivanovics (szerb)

Jelena Jankovic (szerb)

Gyinara Szafina (orosz)

Caroline Wozniacki (dán)

Viktorija Azarenka (fehérorosz)

Angelique Kerber (német)

Karolína Plísková (cseh)

Garbine Muguruza (spanyol)

Simona Halep (román)

Oszaka Naomi (japán)

Ashleigh Barty (ausztrál)

Iga Swiatek (lengyel)

Arina Szabalenka (fehérorosz)

Jelena Ribakina (kazah)