Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: Schäferék felett aratta első győzelmét a Schalke

R. D. P.R. D. P.
2026.09.11. 22:39
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Schäfer András (jobbra) nagy csatában (Fotó: Getty Images)
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Union Berlin Schäfer András Bundesliga Schalke 04
A Schalke 3–1-re legyőzte idegenben az Union Berlint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.

A Schalke az első félidőben is veszélyesebben futballozott, elsősorban gyors átmeneteire építve – a 25. percben meg is szerezte a vezetést a korábbi unionos, Robin Gosens révén, aki nem ünnepelte a találatot.

A második félidő elején ismét betalált a Schalke: Adil Aouchiche mintegy 13 méterről a léc segítségével a kapuba zúdított. A találatot előbb les miatt érvénytelenítették, a VAR-vizsgálatot követően azonban megadták, így Aouchiche első Bundesliga-gólját szerezte.

Az Union a folytatásban több helyzetet is kialakított – többek között Tom Rothe fejese a lécen csattant – ám a Schalke kapusa, Loris Karius többször is bravúrral védett. A hajrában a hazaiak nyomtak az egyenlítésért, de csak a szépítés jött össze: Tim Skarke iratkozott fel az eredményjelzőre. Csakhogy a ráadás legvégén még maradt erejük a vendégeknek egy kontrára, amelynek végén Maximilian Wöber volt eredményes.

A mérkőzés érdekessége, hogy egy időre félbeszakadt, miután Timo Gerach játékvezető a jobb vádlijához kapott, és nem tudta folytatni a találkozót. A helyét a 28 éves Jarno Wienefeld vette át, akinek ez volt az első élvonalbeli mérkőzése.

A másodosztályból bajnokként feljutott Schalke ezzel megszerezte első győzelmét az idényben, míg az Union Berlin továbbra is nyeretlen maradt. A fővárosiak magyar válogatott középpályása, Schäfer András a szünetben állt be.

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Union Berlin–Schalke 1–3 (Skarke 90+6., ill. Gosens 25., Aouchiche 46., Wöber 90+13.)

Szombaton játsszák
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
15.30: Borussia Dortmund–Paderborn (Tv: Arena4)
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: Freiburg–Mönchengladbach
15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart
18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)

 

 

Union Berlin Schäfer András Bundesliga Schalke 04
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