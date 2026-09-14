Három nap varázslat Budapesten – az atlétikai világdöntő krónikája képekben
Három napon át Budapest volt az atlétika fővárosa: a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg – telt ház előtt – a sportág első világdöntőjét. A versenyről a Nemzeti Sport is tudósított; alábbi összeállításunkban Árvai Károly és Dömötör Csaba helyszínen készült fotói segítségével idézzük fel a három nap eseményeit.
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