Nemzeti Sportrádió

Három nap varázslat Budapesten – az atlétikai világdöntő krónikája képekben

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.09.14. 09:28
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
atlétikai világdöntő atlétika galéria
Három napon át Budapest volt az atlétika fővárosa: a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg – telt ház előtt – a sportág első világdöntőjét. A versenyről a Nemzeti Sport is tudósított; alábbi összeállításunkban Árvai Károly és Dömötör Csaba helyszínen készült fotói segítségével idézzük fel a három nap eseményeit.

 

null
fotó 2026.09.12.

Világsztárok, látványos mozdulatok, magyar öröm – ilyen volt az atlétikai világdöntő első napja Budapesten (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba)

null
fotó 2026.09.13.

Kilenc bajnokavatás; Molnár Attila 8. helye – ilyen volt az atlétikai világdöntő második napja Budapesten (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba)

null
fotó 2026.09.13.

Tamberi-show, szárnyaló amerikai sprinterek, remek hangulat – ilyen volt az atlétikai világdöntő harmadik napja Budapesten (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba)

Kapcsolódó tartalom

Szupersztárok csatája az újdonság varázsával – az atlétikai világdöntő háttere

Összegyűjtöttünk néhány különlegességet a versenyről, és bemutatunk hat izgalmasnak ígérkező párharcot, valamint hat főszereplőt.

Usain Bolt: Padra kerültem, már csak ott futok

EXKLUZÍV INTERJÚ. A hétvégi budapesti atlétikai világdöntő „abszolút bajnokaként”, azaz nagyköveteként érkezett hazánkba a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.

Halász Bence második lett, Duplantis majdnem világcsúcsot ugrott

Molnár Attila bejutott a 400 méteres síkfutás szombati döntőjébe, a gátfutó Kozák Luca pedig élete harmadik legjobb idejét érte el.

Búcsú Budapesttől: amerikai dupla dupla után Duplantis dalra fakadt

A budapesti atlétikai világdöntő utolsó napján Takács Boglárkának és a magyar 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhattunk.

 

atlétikai világdöntő atlétika galéria
Legfrissebb hírek

Molnár Attila 8. lett 400 méteren az atlétikai világdöntőn

Atlétika
2026.09.12. 18:30

Lelkes debreceniek, ferencvárosi hetes, igazi kupahangulat – DEAC–FTC képekben

Labdarúgó NB I
2026.09.12. 16:38

Halász Bence második lett, Duplantis majdnem világcsúcsot ugrott

Atlétika
2026.09.11. 21:15

Kozák Luca lemaradt a fináléról 100 méter gáton az atlétikai világdöntőn

Atlétika
2026.09.11. 20:14

Molnár Attila fotófinissel döntős az Atlétikai Világdöntőn 400 méteren

Atlétika
2026.09.11. 19:36

Atlétikai világdöntő: országos csúccsal hetedik a magyar váltó mix 4x100 méteren

Atlétika
2026.09.11. 19:29

Usain Bolt: Padra kerültem, már csak ott futok

Atlétika
2026.09.11. 08:20

Sebastian Coe: Azért gyűltünk össze itt, Budapesten, hogy kiderüljön, ki a legjobb!

Atlétika
2026.09.10. 16:30