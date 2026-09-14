Három nap varázslat Budapesten – az atlétikai világdöntő krónikája képekben

Három napon át Budapest volt az atlétika fővárosa: a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték meg – telt ház előtt – a sportág első világdöntőjét. A versenyről a Nemzeti Sport is tudósított; alábbi összeállításunkban Árvai Károly és Dömötör Csaba helyszínen készült fotói segítségével idézzük fel a három nap eseményeit.

fotó Világsztárok, látványos mozdulatok, magyar öröm – ilyen volt az atlétikai világdöntő első napja Budapesten (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba)

fotó Kilenc bajnokavatás; Molnár Attila 8. helye – ilyen volt az atlétikai világdöntő második napja Budapesten (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba)