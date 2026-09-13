Nemzeti Sportrádió

Hiába Messi szép gólja, nem nyert a Miami; Griezmannék fölényesen legyőzték Sallóiékat – videók

I. SZ.I. SZ.
2026.09.13. 07:37
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Sallói Dánieléknek semmi sem jött össze Orlandóban (Fotó: Toronto FC)
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Lionel Messi légiósok Pintér Dániel MLS Antoine Griezmann Sallói Dániel Toronto FC Orlando City Inter Miami
Nem sikerült jól a magyarok számára az észak-amerikai MLS futballbajnokság szombati játéknapja. Sallói Dániellel a Toronto FC 3–0-s vereséget szenvedett az Orlandótól, míg Pintér Dániel nem lépett pályára az Inter Miamiban, amely a 91. percben kapott góllal maradt le a győzelemről a Nashville ellen.

Sallói Dániel kezdőként lépett pályára az Orlando City otthonában játszott mérkőzésen a Toronto FC-ben, amelyet végig is játszott. Mindkét félidő hajrája a floridai csapatnak sikerült jobban, az első 45 perc végén a francia Antoine Griezmann szerzett vezetést, a meccs legvégén az amerikai Harvey Saraijan és a kolumbiai Iván Angulo is betalált.

Miamiban a korábban a Bournemouth és a Nottingham Forest játékosaként a Premier League-ben is megforduló angol Sam Surridge góljával korán vezetést szerzett a Nashville, de egy öngóllal és Lionel Messi távoli lövésével fordított az Inter Miami. A pontokon mégis osztozkodtak a csapatok, Surridge ugyanis a 91. percben ismét betalált. Pintér Dániel kispados volt, nem állt be. 

Az MLS 15 csapatos Keleti főcsoportjában az Inter Miami második az éllovas Nashville mögött, a Toronto FC a 12. helyen áll. A rájátszásban az első kilenc vehet részt. Gazdag Dániel csapata, a New England Revolution a harmadik, vasárnap magyar idő szerint 23.30-kor játszik az 5. helyezett Chicago Fire vendégeként.

 

Lionel Messi légiósok Pintér Dániel MLS Antoine Griezmann Sallói Dániel Toronto FC Orlando City Inter Miami
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