Hiába Messi szép gólja, nem nyert a Miami; Griezmannék fölényesen legyőzték Sallóiékat – videók

Sallói Dániel kezdőként lépett pályára az Orlando City otthonában játszott mérkőzésen a Toronto FC-ben, amelyet végig is játszott. Mindkét félidő hajrája a floridai csapatnak sikerült jobban, az első 45 perc végén a francia Antoine Griezmann szerzett vezetést, a meccs legvégén az amerikai Harvey Saraijan és a kolumbiai Iván Angulo is betalált.

Miamiban a korábban a Bournemouth és a Nottingham Forest játékosaként a Premier League-ben is megforduló angol Sam Surridge góljával korán vezetést szerzett a Nashville, de egy öngóllal és Lionel Messi távoli lövésével fordított az Inter Miami. A pontokon mégis osztozkodtak a csapatok, Surridge ugyanis a 91. percben ismét betalált. Pintér Dániel kispados volt, nem állt be.

Az MLS 15 csapatos Keleti főcsoportjában az Inter Miami második az éllovas Nashville mögött, a Toronto FC a 12. helyen áll. A rájátszásban az első kilenc vehet részt. Gazdag Dániel csapata, a New England Revolution a harmadik, vasárnap magyar idő szerint 23.30-kor játszik az 5. helyezett Chicago Fire vendégeként.