Nemzeti Sportrádió

Tekerés a tizenhatoson kívülről, tíz napon belül második gólját szerezte Callum Styles – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.12. 15:55
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Callum Styles kirobbanó formában van (Fotó: Getty Images)
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gól Callum Styles West Bromich Albion
Másfél héttel a Charlton Athletic elleni bombagólját követően újra betalált a West Bromwich Albion színeiben a magyar válogatott labdarúgó, Callum Styles.

A klubjában jobbhátvédként futballozó Callum Styles a Queens Park Rangers kapuját vette be az angol másodosztályú bajnokság (Championship) 7. fordulójában, szombaton. A magyar válogatott játékos a 41. percben a tizenhatoson kívülről tekert az alsó sarokba bal lábbal (1–1).

ANGLIA
Championship
West Bromwich Albion–Queens Park Rangers 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 41. percben gólt szerzett

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
VfL Bochum–Greuther Fürth 1–1
Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként lépett pályára, az 57. percben lecserélték

 

gól Callum Styles West Bromich Albion
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