Tekerés a tizenhatoson kívülről, tíz napon belül második gólját szerezte Callum Styles – videó
Másfél héttel a Charlton Athletic elleni bombagólját követően újra betalált a West Bromwich Albion színeiben a magyar válogatott labdarúgó, Callum Styles.
A klubjában jobbhátvédként futballozó Callum Styles a Queens Park Rangers kapuját vette be az angol másodosztályú bajnokság (Championship) 7. fordulójában, szombaton. A magyar válogatott játékos a 41. percben a tizenhatoson kívülről tekert az alsó sarokba bal lábbal (1–1).
ANGLIA
Championship
West Bromwich Albion–Queens Park Rangers 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 41. percben gólt szerzett
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
VfL Bochum–Greuther Fürth 1–1
Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként lépett pályára, az 57. percben lecserélték
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Videó: Callum Styles bombagólt lőtt a Championshipben
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