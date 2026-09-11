Nemzeti Sportrádió

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.09.11. 22:34
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Eppel Márton (27) gólja (Fotó: FK Csíkszereda)
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légiósok FK Csíkszereda román Superliga román labdarúgás Dinamo Bucuresti Eppel Márton
Nyolc éven át nem nyerni járt Csíkszeredába a Dinamo Bucuresti, péntek este viszont megszakadt a sorozat: a román Superliga éllovasa Eppel Márton korai gólja ellenére is simán legyőzte a kilenc forduló után is nyeretlen székelyföldi együttest (1–3). 

A vendégek kispadján a korábbi ZTE-edző, Nuno Campos ült, és a kezdőben szerepelt az Újpest korábbi támadója, Mamoudou Karamoko. Az elején azonban nem a listavezető, hanem a Csíkszereda lépett fel kezdeményezőleg, és gyorsan vezetést is szerzett: Pászka Lóránd előreívelt szabadrúgása után Eppel Márton fejelte a jobb alsó sarokba a labdát. A hazai csapat azonban a 11. percben sérülés miatt elvesztette Razvan Trifet, és Szabó István szeredai vezetőedző a jobbszélsőként kezdő Czékus Ádámot húzta hátra balhátvédbe. A Dinamo rögtön a jobbszélen kezdte erőltetni a támadásokat, és jöttek is a bukaresti helyzetek, de Karamoko első lövését bravúrral védte Pap Eduard, a másodiknál pedig lesről talált be. Danny Armstrong viszont már nem kegyelmezett, a skót szélső jobbról cselezte be magát a hazai tizenhatoson belülre, és lapos lövése a jobb kapufáról pattant a hálóba.

A bukaresti tábor magyarellenes rigmusokkal „örült” az egyenlítésnél, emiatt George Roman játékvezető rövid időre félbe is szakította a mérkőzést. A folytatásban a csíki támadójáték kizárólag Gabriel Lima átlövéseire épült, miközben Karamako az alapvonal mellől lőtt kapufát. A vendégek vezető gólja Alaa Bellaarouche kapus 70 méteres indításából jött össze, az Ódor és Szabó Alex között kiugró Dean Zandbergen átvétel nélkül lőtt balról a hosszú sarokba, az első félidő ráadásában pedig Alberto Soro fejese után a labda Szabó Alex fején irányt változtatva kötött ki a hálóban. 

Az eseménydús első félidőt jóval szürkébb második követte, a labdát immár többet birtokló Csíkszereda nagy helyzetek nélkül ment előre, kontrákra spekuláló Dinamo lövései pedig pontatlanok voltak. Az utolsó tíz percre beállt a Dunaszerdahelytől kölcsönvett szlovén Nino Kukovec is, de az eredmény nem változott, így az FK továbbra is egyetlen ponttal áll a táblázat utolsó helyén. 

ROMÁN SUPERLIGA
9. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Dinamo Bucuresti 1–3 (Eppel 5., ill. Armstrong 26., Zandbergen 37., Soro 45+1.)
Csíkszereda: Czékus Ádám, Ódor Máté, Szabó Alex, a gólszerző Eppel Márton, valamint a gólpasszt adó és sárga lapot kapó Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Horváth Artúr kezdőként 71 percet játszott, Tajti Mátyás váltotta, Hegedűs János, Magyar Zsolt és Szalay Szabolcs kispados volt.

 

légiósok FK Csíkszereda román Superliga román labdarúgás Dinamo Bucuresti Eppel Márton
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