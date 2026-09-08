Varga es Vitális is végig a pályán volt, győzelemmel kezdte a BL-alapszakaszt az AEK

AEK Athén–LASK 1–0

Részletek hamarosan...

FC Bruges–Aston Villa 2–3

Zsinórban harmadszor van ott a BL-főtáblán a Bruges, és az előző két alkalommal tovább is jutott, két éve épp az Aston Villa állította meg a nyolcaddöntőben kettős győzelemmel (3–1, 3–0). Az viszont jó emlék lehet a belgáknak, hogy előtte az alapszakaszban 1–0-ra megverték a birminghamieket, ráadásul akkor is a Jan Breydel Stadionban találkoztak a felek. Ezúttal viszont az angol csapat szerzett vezetést, John McGinn a 11. percben 15 méterről tekert a jobb alsóba. A hazaiaknak ekkor még nem kellett kétségbe esniük, ugyanis hamar jött az egyenlítés, Hugo Vetlesen 12 méterről gurított a bal alsóba Jan Virgili bepassza után. Három percig sem maradt döntetlen az állás, mivel Pau Torres megcsinálta a nehezét, majd a passzából Emiliano Buendía pörgetett közelről a kapuba. A szünet előtt pedig tovább nőtt a vendégelőny Yann Sommer hibája miatt. A rutinos svájci kapus a „rokonok elé” jött ki, Nicolas Jackson a térfél közepén eltolta mellette a labdát, majd az üres kapuba gurított – hiába üldözte két védő.

A belgák kétgólos hátrányban is komolyan gondolták, hogy pontot szereznek, és ehhez Aaron Wan-Bissaka adott egy kis segítséget negyedórával a második félidő kezdete után. A 16-szoros kongói válogatott jobbhátvéd ugyanis feleslegesen kezezett a tizenhatoson belül, Nicolo Tresoldi pedig értékesítette a büntetőt, a bal alsóba helyezett. Ezt követően is nyomott a Bruges, és nem sokon múlott az egyenlítés, amikor Szuzuki Zaion majdnem beütötte a saját kapujába a labdát, de a jobb kapufa megmentette. A hajrában már nem nagyon tudott helyzeteket kialakítani a hazai együttes, Tresoldinak volt még egy fejese, de a labda pont középre ment, így nyert idegenben az Aston Villa.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Marin 21.)

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)

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