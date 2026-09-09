Sallaiék hiába vezettek, vereséggel kezdték a BL-idényt

Sallai Roland ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában – végig a gyepen is maradt –, így zsinórban 13. alkalommal lépett pályára a BL-ben (összességében a 19. meccsét játszotta). A török csapat már a 6. percben megszerezte a vezetést, óriási bedobás után Goncalo Inációról pattant a saját kapujába a labda, Rui Silva másodjára már csak a gólvonalon túl érte el – öngól. Nagyjából 20 perccel később egyenlített a Sporting, Geny Catamo elé pattant oda a labda, és a mozambiki 12 méterről a bal alsóba lőtt. Az isztambuliak visszavehették volna a vezetést, ám a félidő végén Leroy Sané jó helyzetben a jobb felső sarok fölé tekert.

A második félidőben már jóval veszélyesebbek voltak a portugálok, akik tizenegyeshez jutottak, amelynél Luis Suárez kilőtte a jobb alsót, Ugurcan Cakir hiába volt rajta. Pár perccel később Sallai Roland szabálytalankodott nagyjából 22 méterre a kapujától, ez pedig végzetesnek bizonyult, a szabadrúgásból ugyanis Rodrigo Zalazar hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A folytatásban is a lisszaboni együttes volt veszélyesebb, Cakirnak ziccert is védenie kellett. A véghajrában már oda tudott érni a kapu elé a Galatasaray, de a beívelésekből nem alakult ki nagy helyzet, így a Sporting kétgólos győzelemmel kezdte a BL-idényt. 3–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57. – 11-esből, Zalazar 63., ill. Ináció 6. – öngól)