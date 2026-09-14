Nemzeti Sportrádió

Profi boksz: Beton.Hofi kísérte be a ringbe, és már az első menetben döntött Veres Roland

K. Zs.K. Zs.
2026.09.14. 11:03
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Veres Roland (Fotó: Média Neked/Apor András)
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ökölvívás profi boksz Veres Roland
Egy éven belül a harmadik profi mérkőzését is megnyerte Veres Roland: a hétvégi veresegyházi profi küzdősportgála főmérkőzésén (59.8 kg) technikai KO-val múlta felül Ajtai Józsefet.

Bár Ajtai József eleinte állta a sarat, jól védekezett, Veres Roland – akit a kezdés előtt az ismert rapper, Beton.Hofi kísért be a ringbe – többször is eltalálta, és az eredetileg négyfelvonásosra (4x3 perc) tervezett mérkőzés második menete már nem kezdődött el.

„Örülök, hogy az ellenfelem bunyózni jött, és megpróbált mindent. Úgy gondolom, aki kijött a gálára, nem csupán show-t, hanem valódi sportértéket is kapott. Három győzelemnél járok, kettő idő előtt ért véget, de ez még mindig csak az út eleje. Szeretném meghódítani a világot, kimenni újra Amerikába, és ismét bokszolni ott. Aztán két mérkőzés után az a tervünk, hogy visszatérünk Budapestre és egy még nagyobb gálát rendezünk itthon” – idézi a szervezők hírlevele a korábbi kick-box-világbajnok és világjátékok-győztes Veres Rolandot, aki két amerikai siker után az első profi ökölvívó-mérkőzését vívta itthon.

A szombati Royal 02, Golden Fight Series ökölvívóprogramjában Brázovics Tamás (56.8 kg), Mester Soma (76.2) és Enyingi Sára (47.8 kg) is győzött, K1-ben Olekszandr Zlenko (67 kg) és Kéri Valentina (67 kg) nyert, míg a muay thai meccsek végén Kerékgyártó Kristóf (63.5 kg), Balogh László (75 kg), Pánczél Milán (81 kg) és Bocskai Erik (+91 kg) örülhetett. 

 

ökölvívás profi boksz Veres Roland
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