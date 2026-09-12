Nemzeti Sportrádió

Szánthó Regő bombagólt lőtt a szlovák bajnokságban

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.09.12. 20:31
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A DAC továbbra is vezeti a szlovák bajnokságot (Fotó: DAC)
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Besztercebánya Szánthó Regő DAC Niké Liga
A szlovák Niké Liga 8. fordulójában a DAC 4–1-re győzött Trencsénben, és továbbra is a tabella élén áll. Besztercebányán Szánthó Regő a 97. percben szerzett győztes gólt.

Trencsénben az első találat 104 másodpercnyi játék után Matej Trusa nevéhez fűződött, aki Ammar Ramadan remek beadását követően juttatta a labdát a kapuba. A súlyos sérülés után visszatérő csatárnak ez már a hatodik gólja volt, és ezzel vezeti a Niké Liga góllövőlistáját. A DAC az első félidőben még kétszer mattolta a hazai védelmet, mindkétszer George Gagua révén.

A szünet után a hazaiak büntetőből szépítettek, a 4–1-es végeredményt Alloune Sylla állította be. A vendégeknél a felvidéki Csóka Bálint végig a pályán volt, Tuboly Mátét nem nevezték. A Niké Ligában továbbra is a dunaszerdahelyiek a királyok: hét mérkőzésen 19 pontot szereztek, a gólkülönbségük pedig 23–3!

Besztercebányán Szánthó Regő a 71. percben kétgólos hazai vezetésnél lépett pályára a Szakolca ellen. A vendégek a 94. percben egyenlítettek, de a három pont Besztercebányán maradt: a középkezdés után a magyar játékos húszméteres lövése a kapu jobb felső sarkában kötött ki. Így a Dukla 3–2-re múlta felül az ellenfelét és megszerezte első hazai győzelmét a Niké Ligában.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
8. FORDULÓ
Trencsén–DAC 1–4
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben.

Besztercebánya–Szakolca 3–2
Besztercebánya: Szánthó Regő a 71. percben lépett pályára, ő szerezte a győztes gólt a 97. percben.

 

Besztercebánya Szánthó Regő DAC Niké Liga
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