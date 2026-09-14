Nemzeti Sportrádió

Francia Alpok 2030: megvan az ideiglenes elnök

2026.09.14. 12:25
null
Vincent Roberti átmenetileg két szerepkört is betölt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Francia Alpok 2030 Edgar Grospiron Vincent Roberti elnök
Az általános igazgató Vincent Roberti vette át ideiglenesen Edgar Grospiron helyét a 2030-as téli olimpia és paralimpia szervezőbizottság elnöki posztján.

Grospiron szerdán távozott a pozícióból, tizennyolc hónappal a kinevezése után.

A szervezőbizottság hétfőn közölte, hogy Roberti lesz az elnök, amíg nem találnak végleges megoldást. Az ő mostani megbízásához alapszabályt kellett módosítania a testületnek, hogy Roberti az általános igazgatói tisztséget is megtarthassa.

Francia Alpok 2030 Edgar Grospiron Vincent Roberti elnök
Legfrissebb hírek

Francia Alpok 2030: távozik a szervezőbizottság vezetője

Téli sportok
2026.09.09. 12:08

Francia Alpok 2030: a síalpinizmus marad a programban

Téli olimpia 2026
2026.06.25. 23:03

Telegdi Attila sportolóközpontú elnök akar lenni

Téli sportok
2026.05.27. 19:14

Visszahívta Csák Levente elnököt a Magyar Síszövetség küldöttgyűlése

Téli sportok
2025.10.22. 15:22

Berke Lóránd maradt a Magyar Erőemelő-szövetség elnöke

Egyéb egyéni
2025.09.06. 16:12

Szatmáry Kristóf maradt a BVSC elnöke

Egyéb egyéni
2025.08.06. 15:18

Súlyemelés: nem sikerült megejteni az átadás-átvételt

Egyéb egyéni
2025.03.31. 14:50

Nagy Péter: Elég parázs hangulatú, de az én szempontomból sikeres közgyűlésen vagyunk túl

Egyéb egyéni
2025.03.30. 10:06