Francia Alpok 2030: megvan az ideiglenes elnök

Grospiron szerdán távozott a pozícióból, tizennyolc hónappal a kinevezése után.

A szervezőbizottság hétfőn közölte, hogy Roberti lesz az elnök, amíg nem találnak végleges megoldást. Az ő mostani megbízásához alapszabályt kellett módosítania a testületnek, hogy Roberti az általános igazgatói tisztséget is megtarthassa.