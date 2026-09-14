Francia Alpok 2030: megvan az ideiglenes elnök

Az általános igazgató Vincent Roberti vette át ideiglenesen Edgar Grospiron helyét a 2030-as téli olimpia és paralimpia szervezőbizottság elnöki posztján.
Grospiron szerdán távozott a pozícióból, tizennyolc hónappal a kinevezése után.
A szervezőbizottság hétfőn közölte, hogy Roberti lesz az elnök, amíg nem találnak végleges megoldást. Az ő mostani megbízásához alapszabályt kellett módosítania a testületnek, hogy Roberti az általános igazgatói tisztséget is megtarthassa.
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