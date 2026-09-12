Nemzeti Sportrádió

Csongvai Áron egyre közelebb a Ligue 1-hez – és a válogatotthoz?

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.09.12. 12:31
Csongvai Áron biztos pont a Saint-Étienne-ben, eddig csapata minden bajnoki mérkőzését végigjátszotta (Fotó: Imago Images/Mourad Allili)
Címkék
légiósok Csongvai Áron magyar válogatott
Remekül rajtolt a Saint-Étienne a francia másodosztályban, és Csongvai Áron is alapemberként veszi ki a részét a menetelésből: a magyar középpályás minden bajnokit végigjátszott, gólt szerzett és gólpasszt adott.

Augusztus elején Csongvai Áron lapunknak elmondta, miért cserélte a svéd élvonalat a francia másodosztályra, s legfontosabb célként azt nevezte meg, hogy a Saint-Étienne-nel visszajusson a Ligue 1-be. Hozzátette, ha ez sikerül, elit bajnokság játékosa lehet, emellett úgy akar teljesíteni, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi ismét érdemesnek tartsa a válogatott meghívóra. 

Nos, interjúnk óta eltelt egy hónap, a forgatókönyv pedig aligha alakulhatott volna jobban a huszonöt éves középpályás és csapata számára. 

Légiósok
2026.08.08. 09:45

Csongvai Áron kilépett a komfortzónájából, hogy később a Ligue 1-ban játsszon

A 25 éves futballista az AIK fanatikus közegénél is erősebb szurkolói támogatásra számít Franciaországban, teljesítményével ismét kiérdemelné Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát.

Kezdve azzal, hogy a Saint-Étienne hibátlanul rajtolt: Ian Cathro vezetőedző együttese a Sochaux-t 3–0-ra, a Clermont-t 3–1-re, a Grenoble-t 4–0-ra, a Dijont 3–2-re, a Montpellier-t pedig 3–1-re győzte le, így öt forduló után 15 ponttal, 16–4-es gólkülönbséggel vezeti a Ligue 2-t, öt ponttal megelőzve a dobogó második fokán álló ­Annecyt. Megjegyzendő, hogy az első két helyezett közvetlenül feljut az élvonalba, vagyis már a bajnokság elején kedvező helyzetbe kerültek a zöld-fehérek, akiket a helyi sajtó az egekbe magasztal. Az L’Équipe a Grenoble kiütése után teljes fordulatszámon működő gólgépként jellemezte a tízszeres francia bajnokot, a Montpellier elleni újabb siker után pedig rendkívülinek nevezte, hogy mind az öt bajnokiján legalább három gólt szerzett. A helyi Le Progres ennél is tovább ment: a szombati rangadó után azt írta, a Saint-Étienne jelenleg a bajnokság ura. A Peuple Vert történelmi teljesítményként értékelte az ötös győzelmi sorozatot, és a keret mélységét is a kiváló rajt egyik kulcsának tartja.

Magyar szempontból nagyszerű hír, hogy a menetelésben Csongvai Áronnak fontos szerep jut. Immár alapemberként írhatunk róla, hiszen az öt bajnoki mind a 450 percét végigjátszotta – rajta kívül csak két mezőnyjátékos, Julien Le Cardinal és Szuhaib Nair mondhatja el magáról ugyanezt –, a Clermont ellen gólpasszt adott, a Grenoble ellen pedig fejjel megszerezte első franciaországi gólját. A FotMob adatai szerint kilencven percre vetítve 74 pontos passza van, 90.2 százalékos hatékonysággal, és az előbbi mutató jelenleg a legjobb az egész Ligue 2-t tekintve.

Ian Cathro hatosként számít rá: a védősor előtt biztosítja az egyensúlyt, részt vesz a labdakihozatalok megszervezésében és a játék ritmusának kontrollálásában. A Le Progres augusztus 20-án a Saint-Étienne középpályájának új uraként mutatta be, kiemelve, hogy Florian Tardieu Montpellier-be szerződése után éppen azt a stabilitást adja meg a csapatnak, amely korábban hiányzott. A Peuple Vert a hétvégi 3–1-es győzelem után azt írta, a csapat védekezése sokat köszönhet Csongvai Áron teljesítményének a hátsó sor előtt, ráadásul az első gól előtti támadást is ő gyorsította fel.

Nem lepődnénk meg azon, ha mindez Marco Rossi figyelmét sem kerülné el. Az AIK-tól szerződtetett középpályás két válogatott meccsét 2025 júniusában játszotta, összesen harmincnégy percet töltött a pályán, és bár a világbajnoki selejtezőkön ott volt a keretben, az idén márciusi és júniusi felkészülési mérkőzések névsorából egyaránt kimaradt. A hatos-nyolcas pozícióban nagy a konkurencia, hiszen Schäfer András, Vitális Milán és Tóth Alex bejáratott játékos, mellettük Baráth Péter, Szendrei Norbert és Szűcs Tamás is szerepelt a szövetségi kapitány idei kereteiben, Csongvai Áron beválogatása mellett azonban erős érv szól: rendszeresen, jó formában játszik egy feljutásra törő francia csapatban. A szeptember végén kezdődő, négy mérkőzést tartogató Nemzetek Ligája-blokk előtt egyáltalán nem lenne meglepetés a meghívója, a kezdőcsapatig azonban hosszabb út vezethet számára.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az mlsz.hu oldalnak: – Csongvai Áron esetében szerintem nem jelent visszalépést, hogy a svéd élvonal helyett a francia másodosztályt választotta. A Saint-Étienne nagy múltú csapat, amelynek kimondott célja, hogy feljusson, nincs kétségem afelől, hogy sikerrel is jár. A játékos folyamatosan megkapja a lehetőséget hatosként, él is vele, egyértelműen jó döntésnek tűnik, hogy Franciaországba igazolt. A Ligue 2-t egyébként is erősnek tartom, nagyjából hasonló színvonalú, mint a 2. Bundesliga és a Serie B.

Légiósok
2026.08.08. 09:45

Csongvai Áron kilépett a komfortzónájából, hogy később a Ligue 1-ban játsszon

A 25 éves futballista az AIK fanatikus közegénél is erősebb szurkolói támogatásra számít Franciaországban, teljesítményével ismét kiérdemelné Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát.

 

légiósok Csongvai Áron magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Átrok Zalán berúgta az ajtót Belgiumban: öt meccsen három gól!

Légiósok
2 órája

FC Köbenhavn: Németh Hunor bemutatkozott a dán bajnokságban

Légiósok
6 órája

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

Minden más foci
16 órája

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2026-ban

Magyar válogatott
Tegnap, 11:37

„Örülök, hogy Ádám hazatért” – Marco Rossi a nyáron klubot váltó labdarúgókról beszélt

Magyar válogatott
2026.09.10. 15:03

Tóth Rajmund és Csinger Márk beilleszkedett új klubjánál

Légiósok
2026.09.10. 11:58

Balogh Botond: Vissza akarok kerülni arra a szintre, ahová tartozhatok

Légiósok
2026.09.10. 09:40

MLS: Sallói és Gazdag fontos gólt szerzett, csapataik nagy hajrával nyertek

Légiósok
2026.09.10. 08:58