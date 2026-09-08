Angol Ligakupa: Tóth Alexszel jutott tovább a Bournemouth

Az angol labdarúgó Ligakupában a Bournemouth odahaza 4–0-ra legyőzte a másodosztályú Lincoln Cityt és bejutott a legjobb 16 közé. Az élvonalbeli csapatok közül továbbjutott a Newcastle, a Sunderland és a Crystal Palace is.

A Bournemouth Tóth Alexszel a soraiban harcolta ki a továbbjutást a Lincoln City ellen, köszönhetően többek között Ryan Christie-nek, aki mesterhármast jegyzett. A magyar középpályás a 61. percben csereként kapott játéklehetőséget a mérkőzésen. ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

AFC Bournemouth–Lincoln City (II.) 4–0

Crystal Palace–Middlesbrough (II.) 3–0

Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.) 1–3

Sunderland–Hull City 1–0

Millwall (II.)–Newcastle United 0–1