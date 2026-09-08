Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: Tóth Alexszel jutott tovább a Bournemouth

T. Z.T. Z.
2026.09.08. 23:31
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A Bournemouth könnyedén jutott a legjobb 16 közé (Fotó: Getty Images)
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Tóth Alex Newcastle United Angol Ligakupa
Az angol labdarúgó Ligakupában a Bournemouth odahaza 4–0-ra legyőzte a másodosztályú Lincoln Cityt és bejutott a legjobb 16 közé. Az élvonalbeli csapatok közül továbbjutott a Newcastle, a Sunderland és a Crystal Palace is.

A Bournemouth Tóth Alexszel a soraiban harcolta ki a továbbjutást a Lincoln City ellen, köszönhetően többek között Ryan Christie-nek, aki mesterhármast jegyzett. A magyar középpályás a 61. percben csereként kapott játéklehetőséget a mérkőzésen.

ANGOL LIGAKUPA 
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
AFC Bournemouth–Lincoln City (II.) 4–0
Crystal Palace–Middlesbrough (II.) 3–0
Leyton Orient (III.)–Bradford City (III.) 1–3
Sunderland–Hull City 1–0
Millwall (II.)–Newcastle United 0–1

 

Tóth Alex Newcastle United Angol Ligakupa
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