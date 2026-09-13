Willi Orbán is betalált, a nevét skandálta a közönség – a Leipzig kiütötte a Hamburgot

Két rossz passzban lévő csapat találkozott vasárnap a Red Bull Arénában a német bajnokságban: a Willi Orbánt ezúttal is soraiban tudó házigazda RB Leipzig az előző fordulóban 3–1-es vereséget szenvedett Brémában a Werdertől, majd csúnya zakót szabott rá a Bajnokok Ligájában a sorozat abszolút újonca, az olasz Como, amely 4–1-re győzött ellene, így már sokan azt pedzegették, meg vannak számlálva az argentin Martín Demichelis vezetőedző napjai Lipcsében. Ennél is gyengébben kezdte az idényt a Hamburg, amely az első két meccsét egyaránt elbukta, ráadásul gólt sem szerzett, 0–7-es gólkülönbséggel várta a harmadik fordulót. A patinás klubnak ez története legrosszabb Bundesliga-idénykezdete!

És az első félidőben a játék képe már azt jelezte, tovább tart az 1983-ban BEK-győztes csapat vesszőfutása, mivel 45 perc alatt kétgólos hátrányba került, Patson Daka a 41. percben az oldalhálót eltaláló lövése volt az egyetlen halvány gólszerzési lehetőségük a vendégeknek. Akkor a Lipcse már 2–0-ra vezetett. Előbb a 17. percben találtak be a hazaiak, amikor David Raum szöktette Ezechiel Banzuzit, ő jobbról visszatette a labdát a tökéletes ütemben érkező Tidiam Gomisnak, aki hét méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt.

A 22. percben Willi Orbán csaknem növelte a lipcsei előnyt, ám David Raum balról beívelt szabadrúgása után a hat méterről megkísérelt fejese nyomán a labda kevéssel a jobb kapufa mellé szállt. Hat perccel később azonban már meg is született a második Leipzig-gól: a norvég Antonio Nusa labdát lopott a 19 éves, pályafutása első Bundesliga-mérkőzésén szereplő Shafiq Nandjától, és 17 méterről jobbal a bal felső sarokba lőtt; Daniel Fernandes kapus csak belekapni tudott a labdába.

Nusa aztán a 72. percben gólpasszt adott Willi Orbánnak: balról jobbal beívelt szabadrúgását követően a magyar válogatott hátvéd két méterről továbbította a labdát jobbal a rövid, bal alsó sarokba. Az egész stadion az ő nevét skandálta. A teljesen összeomló Hamburgot ezután kitömte a Leipzig, Orbán gólja után két perccel Christopher Nkunku zárt le góllal egy kontrát, majd újabb három perc elteltével a csereként frissen beálló Romulo Cardoso is betalált, a hajrában tehát öt perc leforgása alatt vitt be három mélyütést a Hamburgnak a hazai csapat. 5–0

Ha a mérkőzés előtt arról volt szó, Martín Demichelis állása van veszélyben, mit gondoljunk a HSV-t irányító Merlin Polzin jövőjéről, miután négy meccs után pont nélkül, 0–12-es gólkülönbséggel áll a csapata?

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

RB Leipzig–Hamburger SV 5–0 (Gomis 17., Nusa 28., Orbán 72., Nkunku 74., Romulo Cardoso 77.)

17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)

Szombaton játszották

1. FC Köln–Werder Bremen 1–1 (Maina 11., ill. Füllkrug 69.)

Mainz–Eintracht Frankfurt 1–3 (Tietz 89., ill. Uzun 9., 60., Burkardt 45+1.)

Borussia Dortmund–Paderborn 3–0 (F. Silva 5., F. Nmecha 80., 89.)

Augsburg–Bayer Leverkusen 2–2 (Gregoritsch 50., 55., ill. Kofane 18., Schick 89.)

Freiburg–Mönchengladbach 5–0 (Engelhardt 23., 79., Matanovic 29., 77., M. Eggestein 86.)

Kiállítva: Kleindienst (52., Mönchengladbach)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 2–1 (Hlozek 13., 67., ill. Mittelstädt 48.)

Pénteken játszották

Union Berlin–Schalke 1–3 (Skarke 90+6., ill. Gosens 25., Aouchiche 46., Wöber 90+13.)