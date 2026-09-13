Vasárnapi sportműsor: manchesteri derbi, Spanyol Nagydíj, NFL
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC
15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC
15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)
15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)
15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)
17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
15.00: Lille–Troyes
17.15: Le Mans–Lens
20.45: Brest–PSG
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Sassuolo–Juventus
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.30: Benfica–Gil Vicente (Tv: Sport2)
21.30: Famalicao–Sporting (Tv: Sport2)
SKÓT LIGAKUPA
13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
NŐI NB I
16.00: Diósgyőri VTK–Kispest-Honvéd
16.30: Astra–Puskás Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears
19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints
19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens
19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns
19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons
19.00: Tennessee Titans–New York Jets
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders
Hétfő, 2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
18.00: 3. nap (Tv: M4 Sport)
Benne: női 200 m, elődöntő (Takács Boglárka), 4x400 m vegyes váltó (Magyarország)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder
14.20: 3. futam
17.05: 4. futam
NASCAR Cup Series, rájátszás
21.00: 2. futam, St. Louis (Tv: Match4)
CSELGÁNCS
Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna
9.00: selejtezők. Benne: férfi 90 (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely, Pintér Bulcsú, Kiss Levente), 100 (Vég Zsombor, Lakos Máté, Kenderesi Péter, Havasi Bálint) és +100 kg (Csermák Dániel, Dobos Levente, Balogh János), női 78 (Sági Nikolett) és +78 kg
17.00: helyosztók, döntők (Tv: Sport2)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, ANTWERPEN
13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
FORMULA–1
SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID
9.40: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)
11.20: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna. Székesfehérvár, MET Aréna
16.00: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom
CHL
14.00: Fribourg–Adler Mannheim (Tv: Sport2)
KARATE
8.00: Budapest Open. Dr. Koltai Jenő Sportközpont
KERÉKPÁR
14.00: Grand Prix de Fourmies, férfiak (Tv: Eurosport1)
16.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 21. (utolsó) szakasz, Granada–Granada, 112 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Esbjerg (dán)–Sola (norvég)
B-CSOPORT
14.00: Odense (dán)–Podravka (horvát) (Tv: Sport1)
16.00: Metz (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A 3. HELYÉRT
16.30: Németország–Spanyolország
DÖNTŐ
20.00: Franciaország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)
3x3-EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN
12.15: egyenes kieséses szakasz
MOTORSPORT
MOTOGP
SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
MOTOKROSSZ
VB-ÁLLOMÁS, KÍNA
6.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
7.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
9.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
10.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
RALI
Chile rali, a vb 12. futama, Concepción és környéke
SZNÚKER
English Open, Brentwood
14.00 és 20.00: döntő, Ali Carter (angol)–Mark Williams (walesi) (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
20.00: Alexanders Zverev (német)–Ben Shelton (amerikai) (Tv: Eurosport1)
TRIATLON
Világbajnoki futam, Karlovy Vary
10.00: női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)
15.00: férfi verseny (Dévay Márk, Dobi Gergő, Lehmann Csongor)
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST, KOMJÁDI USZODA
A 3. helyért
16.00: Kaposvár–BVSC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Döntő
18.00: Ferencváros–Vasas (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Rátgéber László értékelte a magyar női kosárlabda-válogatott világbajnoki szereplését
7:00: Lelki edzettség – új korszakban a sport mentális háttere. Hajnal Andrással beszélgettünk
8:00: Hihetetlen, de már látótávolságban az olimpiai kvalifikáció
9:00: Nyílt víz, nagy diadal – a junior-világbajnok Kárpáti Máté és edzője, Magyarovits Zoltán érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Az atlétikai sztárjai Budapesten – így zajlik a világdöntő a magyar fővárosban
16.00: Közvetítés a férfi vízilabda Magyar Kupa bronzmérkőzéséről. Kommentátor: Regős László Pál
18.00: Közvetítés a férfi vízilabda Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Regős László Pál; közvetítés a Tatabánya–Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
20.00: Beszámoló a cselgáncs Grand Slamről és a Formula–1-es Spanyol Nagydíjról
21.00: Beszámolók a labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésekről
22.15: Sportvilág Tóth Bélával