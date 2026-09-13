Vasárnapi sportműsor: manchesteri derbi, Spanyol Nagydíj, NFL

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

15.00: Lille–Troyes

17.15: Le Mans–Lens

20.45: Brest–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: RB Leipzig–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.30: Benfica–Gil Vicente (Tv: Sport2)

21.30: Famalicao–Sporting (Tv: Sport2)

SKÓT LIGAKUPA

13.00: Rangers–Celtic (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Deportivo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

NŐI NB I

16.00: Diósgyőri VTK–Kispest-Honvéd

16.30: Astra–Puskás Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő, 2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

Világdöntő, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

18.00: 3. nap (Tv: M4 Sport)

Benne: női 200 m, elődöntő (Takács Boglárka), 4x400 m vegyes váltó (Magyarország)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Zolder

14.20: 3. futam

17.05: 4. futam

NASCAR Cup Series, rájátszás

21.00: 2. futam, St. Louis (Tv: Match4)

CSELGÁNCS

Budapest Grand Slam, Papp László Budapest Sportaréna

9.00: selejtezők. Benne: férfi 90 (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely, Pintér Bulcsú, Kiss Levente), 100 (Vég Zsombor, Lakos Máté, Kenderesi Péter, Havasi Bálint) és +100 kg (Csermák Dániel, Dobos Levente, Balogh János), női 78 (Sági Nikolett) és +78 kg

17.00: helyosztók, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, ANTWERPEN

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Max4)

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, MADRID

9.40: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

11.20: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna. Székesfehérvár, MET Aréna

16.00: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

CHL

14.00: Fribourg–Adler Mannheim (Tv: Sport2)

KARATE

8.00: Budapest Open. Dr. Koltai Jenő Sportközpont

KERÉKPÁR

14.00: Grand Prix de Fourmies, férfiak (Tv: Eurosport1)

16.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 21. (utolsó) szakasz, Granada–Granada, 112 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Esbjerg (dán)–Sola (norvég)

B-CSOPORT

14.00: Odense (dán)–Podravka (horvát) (Tv: Sport1)

16.00: Metz (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A 3. HELYÉRT

16.30: Németország–Spanyolország

DÖNTŐ

20.00: Franciaország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+)

3x3-EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTWERPEN

12.15: egyenes kieséses szakasz

MOTORSPORT

MOTOGP

SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

MOTOKROSSZ

VB-ÁLLOMÁS, KÍNA

6.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

7.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

9.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

10.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

RALI

Chile rali, a vb 12. futama, Concepción és környéke

SZNÚKER

English Open, Brentwood

14.00 és 20.00: döntő, Ali Carter (angol)–Mark Williams (walesi) (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

20.00: Alexanders Zverev (német)–Ben Shelton (amerikai) (Tv: Eurosport1)

TRIATLON

Világbajnoki futam, Karlovy Vary

10.00: női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)

15.00: férfi verseny (Dévay Márk, Dobi Gergő, Lehmann Csongor)

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST, KOMJÁDI USZODA

A 3. helyért

16.00: Kaposvár–BVSC (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Döntő

18.00: Ferencváros–Vasas (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Rátgéber László értékelte a magyar női kosárlabda-válogatott világbajnoki szereplését

7:00: Lelki edzettség – új korszakban a sport mentális háttere. Hajnal Andrással beszélgettünk

8:00: Hihetetlen, de már látótávolságban az olimpiai kvalifikáció

9:00: Nyílt víz, nagy diadal – a junior-világbajnok Kárpáti Máté és edzője, Magyarovits Zoltán érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Az atlétikai sztárjai Budapesten – így zajlik a világdöntő a magyar fővárosban

16.00: Közvetítés a férfi vízilabda Magyar Kupa bronzmérkőzéséről. Kommentátor: Regős László Pál

18.00: Közvetítés a férfi vízilabda Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Regős László Pál; közvetítés a Tatabánya–Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

20.00: Beszámoló a cselgáncs Grand Slamről és a Formula–1-es Spanyol Nagydíjról

21.00: Beszámolók a labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésekről

22.15: Sportvilág Tóth Bélával