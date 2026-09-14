Országúti kerékpár: Vas Blanka a Lidl-Trekhez igazolt

Októbertől a Lidl-Trek országúti kerékpárcsapatának tagja lesz Vas Blanka, aki az elmúlt években az SD Worx-Protime versenyzője volt – adta hírül az amerikai istálló. A közlemény rámutat: a női Tour de France-on és a Giro d'Italián is szakaszgyőztes, a párizsi olimpia országúti mezőnyversenyében 4. helyen végző sportoló erejével, robbanékonyságával, tapasztalatával és versenyszellemével komoly erősítést jelent a csapat számára. A Lidl-Trek hivatalos honlapján megjelent cikk közlése szerint Vas Blanka a 2028-as év végéig kötelezte el magát a Lidl-Trekhez.

„Nagyon jó érzéseim vannak az új csapatommal kapcsolatban, izgatott vagyok, alig várom, hogy mindenkivel megismerkedjek – mondta a magyar kerekes. – Új környezet, új kihívások várnak rám, sokat tudok majd tanulni. Nem sok mindenkit ismerek még itt, de Niamh Fisher-Blackkel már tekertünk egy csapatban, és szerettem vele versenyezni. Örülök, hogy ismét ugyanazokat a színeket viseljük. Remélem, tovább tudok fejlődni, és még jobb kerékpáros leszek, és szeretnék vezetői tapasztalatot szerezni egyes versenyeken, kíváncsi vagyok, hogyan birkózom meg ezzel a szereppel.”