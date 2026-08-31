Videók: Varga-tripla, Eppel-dupla, Major is beköszönt – nyolc magyar gól

Ezúttal kezdjük a szokásos összefoglalónkat a hét hősével, Varga Barnabással, aki kedden két góllal játszott főszerepet abban, hogy az AEK Athén 4–0-val kiütött a Bajnokok Ligájából a Levszkit és főtáblára jutott, vasárnap pedig ő szerezte csapat egyetlen gólját a Kifiszia elleni 1–1-es meccsen, egy jó kiugratás váltott gólra jobbal, 14 méterről. A csatárnak ez utóbbi az ötödik tétmeccsén a negyedik találata volt ebben az idényben, és most már nemcsak fejjel igazán veszélyes, ugyanis ebben az idényben csak egy gólt szerzett fejjel, kettőt jobb lábbal, egyet ballal.

VARGA BARNABÁS AZ ELSŐ GÓLJÁT BALLAL LŐTTE A LEVSZKI ELLEN...

A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!

AZTÁN JÖTT EGY SZÖGLET UTÁNI FEJES GÓL IS

A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE!

A BAJNOKSÁGBAN JOBBAL TALÁLT BE

Varga Barnabás mellett Eppel Márton szerzett egynél több gólt a múlt héten. Az FK Csíkszereda csatára az első romániai idényben 12 gólt szerzett a bajnokságban, az új szezonban az első öt meccsen viszont nem talált be. A hatodikon a CFR ellen viszont duplázott, az első gólnál Pászka Lóránd szögletét fejelte a kapuba, majd jobb lábal is betalált 11 méterről egy lecsorgó labdából, más kérdés, hogy a csíkszeredaik így is kikaptak 3–2-re. Ugyancsak Romániában, a másodosztályban Bobál Gergely egy kipattanóból megszerezte a második bajnoki gólját az Unireában (a kupában is volt már gólja), de csapata 2–1-re kikapott a Metaloglobustól.

EPPEL MÁRTON FEJES GÓLJA (2:04-NÉL) ÉS JOBB LÁBAS LÖVÉSE (5:05-nél)

KÖZELI BOBÁL-GÓL AZ UNIREÁBAN

A bolgár Szpartak Varna Major Sámuel góljával került előnybe a Ludogorec ellen, s végül 1–1-es döntetlenre végeztek a csapatok. A magyar légiós első alkalommal talált be új klubjában, melyet július közepe óta erősít, ez volt az ötödik bajnoki meccs a csapatban.

MAJOR SÁMUEL ELSŐ GÓLJA BULGÁRIÁBAN

A VIDEÓÉRT KATT A KÉPRE!

A tengerentúlon, az MLS-ben Sallói Dániel a Torontónak az idénybeli hatodik bajnoki góljával pontot mentett a New York City ellen, egy jobb oldali beadást ballal váltott gólra. Augusztusban kimondottan jó formát mutatott a magyar támadó, aki tíz napon belül a második gólját szerezte és a kettő között volt egy gólassza is

A török élvonalban Sallai Roland gólt ugyan nem szerzett, de főszerepet játszott a Göztepe ellen 3–2-re fordító Gaaltasaray első találatában. Olyan erősen lőtt ugyanis a kapu elé egy szabadrúgást, hogy az labda egy védő fején irányt változtatott, majd az előrehúzódó Davinson Sánchez mellkasáról a kapuba pattant.

GALATA-GÓL SALLAI ROLAND FŐSZEREPLÉSÉVEL

Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése

AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ

IRÁN

Persian Pro Gulf League

Traktor–Perszepolisz 1–0

Perszepolisz: Gera Dániel sérült, nem volt a meccskeretben.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa

Altglienicke (IV.)–Wolfsburg (II.) 3–3 – 11-esekkel 5–6

Wolfsburg: Dárdai Bence a 77. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Botosani–Csíkszereda 1–0

Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót, a 86. percben sárga lapot kapott; Szabó Alex végig a pályán volt, a 79. percben sárga lapot kapott; Ódor Máté kezdett, a 18. percben kiállították; Eppel Márton a 75. percig volt a pályán, Horváth Artúr váltotta; Czékus Ádám helyett a 86. percben Szalay Szabolcs állt be; Hegedűs János, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt.

AUGUSZTUS 25., KEDD

ANGLIA

Ligakupa, 2. forduló

Blackburn Rovers (II.)–Sheffield United (II.) 1–2

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ülte végig a mérkőzést.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Unirea Slobozia–Metaloglobus Bucuresti 1–2

Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést, a 7. percben ő lőtte csapata gólját.

AUGUSZTUS 26., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

AEK Athén–Levszki Szófia 4–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, a 12. és a 29. percben gólt szerzett, a 81. percben lecserélték, Vitális Milán nem volt nevezve a párharcra.

KONFERENCIALIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

SK Rapid –Hearts 2–2 – 11-esekkel 3–4

Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, a 90+1. percben sárga lapot kapott, a 111. percben lecserélték.

ANGLIA

Ligakupa, 2. forduló

Newcastle United–West Bromwich Albion (II.) 3–2

West Bromwich: Callum Styles a 70. percben állt be.

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA, PLAYOFF

Club América–Columbus Crew 2–0

Columbus Crew: Gazdag Dániel a 66. percben állt be.

HORVÁTORSZÁG

Horvát Kupa, a legjobb 16 közé jutásért

Tigar Sveta Nedelja–Karlovac (II.) 1–4

Karlovac: Geiger Bálintot nem nevezték.

AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

Omonia Nicosia–St. Truiden 4–2

Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.

Salzburg–Mjällby 3–0

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 82. percben lecserélték.

KONFERENCIALIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

Qarabag–Twente 1–4 – h. u.

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 90+4. percben sárga lapot kapott.

Köbenhavn–Inter Turku 4–1

Köbenhavn: Markgráf Ákos a 90+3. percben állt be, Németh Hunor sérült.

Raków Czestochowa–Hajduk Split 2–3 – h. u.

Raków: Molnár Ádin a 84. percben állt be.

St. Gallen–Nordsjaelland 2–3

St. Gallen: Csoboth Kevin nem került be a meccskeretbe.

AUGUSZTUS 28., PÉNTEK

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–Nea Szalamina 3–3

Nea Szalamina: Kovács Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

Groningen–Fortuna Sitttard 2–3

Groningen: Csinger Márk kezdett, a 82. percben lecserélték.

EERSTE DIVISIE (II. osztály)

Jong AZ–MVV Maastricht 1–2

Jong AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 63. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Hertha BSC 3–5

Hertha: Dárdai Márton csereként állt be a 86. percben

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Sporting 0–4

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 60. percben sárga lapot kapott, a 75. percben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Alavés–Villarreal 1–0

Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool FC–Nottingham Forest 2–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milost a 71. percben lecserélték.

AFC Bournemouth–Everton 1–1

Bournemouth: Tóth Alex nem került be a meccskeretbe.

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–West Bromwich Albion 3–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 1–2

Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.

Bristol City–Portsmouth 2–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk súlyos sérülésből lábadozik.

BELGIUM

Jupiler League

La Louviere–Mechelen 2–2

La Louviere: Gruber Zsombor kezdett, gólpasszt adott, a 85. percben Kovács Mátyás váltotta.

Cercle Bruges–Lommel 0–1

Lommel: Vancsa Zalán nem került be a meccskeretbe.

Challenger Pro League (II. osztály)

Patro Eisden–FC Bruges U23 1–2

FC Bruges U23: Ostoici Stefan nem volt tagja a keretnek.

CIPRUS

Cyprus League

Arisz Limassol–Apollon 2–2

Arisz: Szakos Bence kispados volt.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Ostrava–Sigma Olomouc 1–0

Sigma Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Inter Miami–CF Montréal 7–1

Inter Miami: Pintér Dániel kispados volt.

Toronto FC–New York City 1–1

Toronto: Sallói Dániel az 55. percben állt be csereként, a 70. percben gólt szerzett.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Go Ahead Eagles 5–2

AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.

HORVÁTORSZÁG

Prva NL (II. osztály)

Karlovac–Opatija 2–1

Karlovac: Geiger Bálint nem volt tagja a keretnek.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Malavan 3–0

Perszepolisz: Gera Dániel sérült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Pogon Szczecin 0–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente sérült.

Pogon Szczecin: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 3–0

RB Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 61. percben lecserélték.

2. Bundesliga (II. osztály)

Energie Cottbus–Greuther Fürth 3–4

Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

Karlsruher SC–Wolfsburg 2–5

Wolfsburg: Dárdai Bence bokasérülés miatt nem volt kerettag.

OLASZORSZÁG

Serie A

Juventus–Parma 2–0

Parma: Balogh Botond nem volt tagja a meccskeretnek.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Arouca–Maritimo 2–1

Maritimo: Szalai Gábor kispados volt.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–CFR Kolozsvár 2–3

Csíkszereda: Czékus Ádám, Szabó Alex és Pászka Lóránd egyaránt végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi adott egy gólpasszt; Eppel Márton is kezdett, lecseréléséig 76 percet volt a pályán, két gólt szerzett; Horváth Artúr kezdett, a szünetben Szalay Szabolcs váltotta, Hegedűs János a 76. percben állt be, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt, Ódor Máté eltiltását töltötte.

Arges–Sepsi 0–1

Sepsi: Sigér Dávid sérült.

Liga 2 (II. osztály)

Afumati–Unirea Slobozia 2–1

Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.

Gloria Beszterce–CSM Szatmárnémeti 1–0

CSM Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Sabadell–Almería 1–0

Almería: Yaakobishvili Áron nem volt tagja a meccskeretnek.

SZERBIA

Szuperliga

Csukaricski–Vojvodina 0–5

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Besztercebánya–Komárom 2–2

Besztercebánya: Szánthó Regő kezdett, a 69. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Kocaelispor 1–2

Konyaspor: Tóth Rajmund a 77. percben állt be csereként.

Galatasaray–Göztepe 3–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Gaziantep–Rizespor 1–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Ried 3–2

Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a mérkőzést.

SK Rapid –Sturm Graz 3–1

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

RB Salzburg–Austria Wien 4–1

Salzburg: Redzic Damirt a 64. percben lecserélték.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Zira–Neftci 1–0

Neftci Baku: Skribek Alen a kispadon ült.

BELGIUM

Jupiler League

Westerlo–Zulte-Waregem 2–2

Zulte-Waregem: Átrok Zalánt a 66. percben lecserélték.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Várna–Ludogorec 1–1

Szpartak Várna: Major Sámuel a 65. percben gólt szerzett, a 82.-ben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League

AEL Limassol–Anorthoszisz 2–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás az 57. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sparta Praha–Slavia Praha 0–3

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Kifiszia–AEK Athén 1–1

AEK Athén: Varga Barnabás a 63. percben gólt lőtt, 82.-ben lecserélték, Vitális Milánt a 69. percben lecserélték.

HOLLANDIA

Eredivisie

Feyenoord–ADO Den Haag 2–2

ADO Den Haag: Bárány Donát sérült.

HORVÁTORSZÁG

HNL

Osijek–Slaven Belupo 3–0

Osijek: Bakti Balázs a 61. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Jagiellona Bialystok 2–5

Raków: Molnár Ádint a 62. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Famalicao–Gil Vicente 0–0

Famalicao: Szűcs Tamás a kispadon ült.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Poli Temesvár–ASA Marosvásárhely 3–0

Poli Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 57. percben állt be csereként.

SVÁJC

Superliga

St. Gallen–Thun 3–4

St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Szakolca–Dunaszerdahely 1–6

Dunaszerdahely: Tuboly Máté nem volt keretben.

Besztercebánya–Komárom 2–2

Besztercebánya: Szánthó Regő a 69. percig játszott.

Komárom: Mitring Zsombor kispados volt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta–Maribor 2–3

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, az 53. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel és Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás a 79. percben állt be, a 83.-ban sárga lapot kapott.

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

AZERBAJDZSÁN

Premier League

18.15: Sumqayit–Qarabag

Qarabag: Várkonyi Bence

CIPRUS

Cyprus League

19.00: Omonia Nicosia–Omonia Aradippu

Omnia Nicosia: Loic Nego

DÁNIA

Superliga

19.00: Köbenhavn–Sönderjyske

Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

FINNORSZÁG

Veikkausliga

18.00: Mariehamn–Jaro

Jaro: Kocsis Gergő

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

20.45: Dijon–St. Étienne

St. Étienne: Csongvai Áron

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

20.00: Jong AZ–Jong Utrecht

Jong AZ: Kovács Bendegúz