Videók: Varga-tripla, Eppel-dupla, Major is beköszönt – nyolc magyar gól

Ezúttal kezdjük a szokásos összefoglalónkat a hét hősével, Varga Barnabással, aki kedden két góllal játszott főszerepet abban, hogy az AEK Athén 4–0-val kiütött a Bajnokok Ligájából a Levszkit és főtáblára jutott, vasárnap pedig ő szerezte csapat egyetlen gólját a Kifiszia elleni 1–1-es meccsen, egy jó kiugratás váltott gólra jobbal, 14 méterről. A csatárnak ez utóbbi az ötödik tétmeccsén a negyedik találata volt ebben az idényben, és most már nemcsak fejjel igazán veszélyes, ugyanis ebben az idényben csak egy gólt szerzett fejjel, kettőt jobb lábbal, egyet ballal.
VARGA BARNABÁS AZ ELSŐ GÓLJÁT BALLAL LŐTTE A LEVSZKI ELLEN...
AZTÁN JÖTT EGY SZÖGLET UTÁNI FEJES GÓL IS
A BAJNOKSÁGBAN JOBBAL TALÁLT BE
Varga Barnabás mellett Eppel Márton szerzett egynél több gólt a múlt héten. Az FK Csíkszereda csatára az első romániai idényben 12 gólt szerzett a bajnokságban, az új szezonban az első öt meccsen viszont nem talált be. A hatodikon a CFR ellen viszont duplázott, az első gólnál Pászka Lóránd szögletét fejelte a kapuba, majd jobb lábal is betalált 11 méterről egy lecsorgó labdából, más kérdés, hogy a csíkszeredaik így is kikaptak 3–2-re. Ugyancsak Romániában, a másodosztályban Bobál Gergely egy kipattanóból megszerezte a második bajnoki gólját az Unireában (a kupában is volt már gólja), de csapata 2–1-re kikapott a Metaloglobustól.
EPPEL MÁRTON FEJES GÓLJA (2:04-NÉL) ÉS JOBB LÁBAS LÖVÉSE (5:05-nél)
KÖZELI BOBÁL-GÓL AZ UNIREÁBAN
A bolgár Szpartak Varna Major Sámuel góljával került előnybe a Ludogorec ellen, s végül 1–1-es döntetlenre végeztek a csapatok. A magyar légiós első alkalommal talált be új klubjában, melyet július közepe óta erősít, ez volt az ötödik bajnoki meccs a csapatban.
MAJOR SÁMUEL ELSŐ GÓLJA BULGÁRIÁBAN
A tengerentúlon, az MLS-ben Sallói Dániel a Torontónak az idénybeli hatodik bajnoki góljával pontot mentett a New York City ellen, egy jobb oldali beadást ballal váltott gólra. Augusztusban kimondottan jó formát mutatott a magyar támadó, aki tíz napon belül a második gólját szerezte és a kettő között volt egy gólassza is
A török élvonalban Sallai Roland gólt ugyan nem szerzett, de főszerepet játszott a Göztepe ellen 3–2-re fordító Gaaltasaray első találatában. Olyan erősen lőtt ugyanis a kapu elé egy szabadrúgást, hogy az labda egy védő fején irányt változtatott, majd az előrehúzódó Davinson Sánchez mellkasáról a kapuba pattant.
GALATA-GÓL SALLAI ROLAND FŐSZEREPLÉSÉVEL
Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése
AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ
IRÁN
Persian Pro Gulf League
Traktor–Perszepolisz 1–0
Perszepolisz: Gera Dániel sérült, nem volt a meccskeretben.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa
Altglienicke (IV.)–Wolfsburg (II.) 3–3 – 11-esekkel 5–6
Wolfsburg: Dárdai Bence a 77. percben állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Botosani–Csíkszereda 1–0
Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a találkozót, a 86. percben sárga lapot kapott; Szabó Alex végig a pályán volt, a 79. percben sárga lapot kapott; Ódor Máté kezdett, a 18. percben kiállították; Eppel Márton a 75. percig volt a pályán, Horváth Artúr váltotta; Czékus Ádám helyett a 86. percben Szalay Szabolcs állt be; Hegedűs János, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt.
AUGUSZTUS 25., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 2. forduló
Blackburn Rovers (II.)–Sheffield United (II.) 1–2
Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ülte végig a mérkőzést.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Unirea Slobozia–Metaloglobus Bucuresti 1–2
Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést, a 7. percben ő lőtte csapata gólját.
AUGUSZTUS 26., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
AEK Athén–Levszki Szófia 4–0
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, a 12. és a 29. percben gólt szerzett, a 81. percben lecserélték, Vitális Milán nem volt nevezve a párharcra.
KONFERENCIALIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
SK Rapid –Hearts 2–2 – 11-esekkel 3–4
Rapid: Bolla Bendegúz kezdett, a 90+1. percben sárga lapot kapott, a 111. percben lecserélték.
ANGLIA
Ligakupa, 2. forduló
Newcastle United–West Bromwich Albion (II.) 3–2
West Bromwich: Callum Styles a 70. percben állt be.
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA, PLAYOFF
Club América–Columbus Crew 2–0
Columbus Crew: Gazdag Dániel a 66. percben állt be.
HORVÁTORSZÁG
Horvát Kupa, a legjobb 16 közé jutásért
Tigar Sveta Nedelja–Karlovac (II.) 1–4
Karlovac: Geiger Bálintot nem nevezték.
AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
Omonia Nicosia–St. Truiden 4–2
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.
Salzburg–Mjällby 3–0
Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 82. percben lecserélték.
KONFERENCIALIGA, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
Qarabag–Twente 1–4 – h. u.
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 90+4. percben sárga lapot kapott.
Köbenhavn–Inter Turku 4–1
Köbenhavn: Markgráf Ákos a 90+3. percben állt be, Németh Hunor sérült.
Raków Czestochowa–Hajduk Split 2–3 – h. u.
Raków: Molnár Ádin a 84. percben állt be.
St. Gallen–Nordsjaelland 2–3
St. Gallen: Csoboth Kevin nem került be a meccskeretbe.
AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–Nea Szalamina 3–3
Nea Szalamina: Kovács Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
Groningen–Fortuna Sitttard 2–3
Groningen: Csinger Márk kezdett, a 82. percben lecserélték.
EERSTE DIVISIE (II. osztály)
Jong AZ–MVV Maastricht 1–2
Jong AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a 63. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Hertha BSC 3–5
Hertha: Dárdai Márton csereként állt be a 86. percben
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Sporting 0–4
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 60. percben sárga lapot kapott, a 75. percben lecserélték.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Alavés–Villarreal 1–0
Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.
AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool FC–Nottingham Forest 2–2
Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milost a 71. percben lecserélték.
AFC Bournemouth–Everton 1–1
Bournemouth: Tóth Alex nem került be a meccskeretbe.
Championship (II. osztály)
Middlesbrough–West Bromwich Albion 3–1
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Queens Park Rangers 1–2
Blackburn: a kaput Tóth Balázs őrizte.
Bristol City–Portsmouth 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk súlyos sérülésből lábadozik.
BELGIUM
Jupiler League
La Louviere–Mechelen 2–2
La Louviere: Gruber Zsombor kezdett, gólpasszt adott, a 85. percben Kovács Mátyás váltotta.
Cercle Bruges–Lommel 0–1
Lommel: Vancsa Zalán nem került be a meccskeretbe.
Challenger Pro League (II. osztály)
Patro Eisden–FC Bruges U23 1–2
FC Bruges U23: Ostoici Stefan nem volt tagja a keretnek.
CIPRUS
Cyprus League
Arisz Limassol–Apollon 2–2
Arisz: Szakos Bence kispados volt.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Ostrava–Sigma Olomouc 1–0
Sigma Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Inter Miami–CF Montréal 7–1
Inter Miami: Pintér Dániel kispados volt.
Toronto FC–New York City 1–1
Toronto: Sallói Dániel az 55. percben állt be csereként, a 70. percben gólt szerzett.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ–Go Ahead Eagles 5–2
AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.
HORVÁTORSZÁG
Prva NL (II. osztály)
Karlovac–Opatija 2–1
Karlovac: Geiger Bálint nem volt tagja a keretnek.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Malavan 3–0
Perszepolisz: Gera Dániel sérült.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Pogon Szczecin 0–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente sérült.
Pogon Szczecin: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérült.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 3–0
RB Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 61. percben lecserélték.
2. Bundesliga (II. osztály)
Energie Cottbus–Greuther Fürth 3–4
Fürth: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
Karlsruher SC–Wolfsburg 2–5
Wolfsburg: Dárdai Bence bokasérülés miatt nem volt kerettag.
OLASZORSZÁG
Serie A
Juventus–Parma 2–0
Parma: Balogh Botond nem volt tagja a meccskeretnek.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Arouca–Maritimo 2–1
Maritimo: Szalai Gábor kispados volt.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–CFR Kolozsvár 2–3
Csíkszereda: Czékus Ádám, Szabó Alex és Pászka Lóránd egyaránt végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi adott egy gólpasszt; Eppel Márton is kezdett, lecseréléséig 76 percet volt a pályán, két gólt szerzett; Horváth Artúr kezdett, a szünetben Szalay Szabolcs váltotta, Hegedűs János a 76. percben állt be, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kispados volt, Ódor Máté eltiltását töltötte.
Arges–Sepsi 0–1
Sepsi: Sigér Dávid sérült.
Liga 2 (II. osztály)
Afumati–Unirea Slobozia 2–1
Unirea Slobozia: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.
Gloria Beszterce–CSM Szatmárnémeti 1–0
CSM Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Sabadell–Almería 1–0
Almería: Yaakobishvili Áron nem volt tagja a meccskeretnek.
SZERBIA
Szuperliga
Csukaricski–Vojvodina 0–5
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Besztercebánya–Komárom 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő kezdett, a 69. percben lecserélték.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Kocaelispor 1–2
Konyaspor: Tóth Rajmund a 77. percben állt be csereként.
Galatasaray–Göztepe 3–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Gaziantep–Rizespor 1–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Ried 3–2
Hartberg: Pécsi Ármin végigvédte a mérkőzést.
SK Rapid –Sturm Graz 3–1
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
RB Salzburg–Austria Wien 4–1
Salzburg: Redzic Damirt a 64. percben lecserélték.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Zira–Neftci 1–0
Neftci Baku: Skribek Alen a kispadon ült.
BELGIUM
Jupiler League
Westerlo–Zulte-Waregem 2–2
Zulte-Waregem: Átrok Zalánt a 66. percben lecserélték.
BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Várna–Ludogorec 1–1
Szpartak Várna: Major Sámuel a 65. percben gólt szerzett, a 82.-ben lecserélték.
CIPRUS
Cyprus League
AEL Limassol–Anorthoszisz 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás az 57. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Slavia Praha 0–3
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Kifiszia–AEK Athén 1–1
AEK Athén: Varga Barnabás a 63. percben gólt lőtt, 82.-ben lecserélték, Vitális Milánt a 69. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Eredivisie
Feyenoord–ADO Den Haag 2–2
ADO Den Haag: Bárány Donát sérült.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Osijek–Slaven Belupo 3–0
Osijek: Bakti Balázs a 61. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Jagiellona Bialystok 2–5
Raków: Molnár Ádint a 62. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Famalicao–Gil Vicente 0–0
Famalicao: Szűcs Tamás a kispadon ült.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Temesvár–ASA Marosvásárhely 3–0
Poli Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 57. percben állt be csereként.
SVÁJC
Superliga
St. Gallen–Thun 3–4
St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Szakolca–Dunaszerdahely 1–6
Dunaszerdahely: Tuboly Máté nem volt keretben.
Besztercebánya–Komárom 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő a 69. percig játszott.
Komárom: Mitring Zsombor kispados volt.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Nafta–Maribor 2–3
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, az 53. percben sárga lapot kapott, Keresztes Noel és Németh Ervin a kispadon ült, Vidnyánszky Mátyás a 79. percben állt be, a 83.-ban sárga lapot kapott.
AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
AZERBAJDZSÁN
Premier League
18.15: Sumqayit–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Omonia Nicosia–Omonia Aradippu
Omnia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
19.00: Köbenhavn–Sönderjyske
Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
FINNORSZÁG
Veikkausliga
18.00: Mariehamn–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Dijon–St. Étienne
St. Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Jong AZ–Jong Utrecht
Jong AZ: Kovács Bendegúz
Légióskörkép: nem semmi! Egy hét alatt 13 gólt szereztek a magyar játékosok – videók