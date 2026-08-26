Angol Ligakupa: Savinho góllal debütált, a Spurs mellett a Newcastle és az Everton is továbbjutott
A Newcastle United sikeréből Harvey Barnes vette ki a részét leginkább: a szélső kétszer is eredményes volt. A West Bromwich Albion kétszer is visszakapaszkodott a meccsen, de Barnes második góljára már nem érkezett válasz. A vendégek színeiben a magyar válogatott Callum Styles csereként 20 percet játszott.
A Tottenham Hotspurnak különösen emlékezetesre sikerült az este, az új szerzemény, Savinho ugyanis góllal mutatkozott be a fölényes sikert arató londoni együttesben. A brazil támadó a Manchester Citytől érkezett a nyáron.
Az Everton is simán hozta a továbbjutást: a liverpooli csapat 4–0-ra nyert Prestonban. A találkozó hőse Thierno Barry volt, aki mesterhármast szerzett. A francia csatár a 25. percben kezdte a gólgyártást, majd a második félidőben újabb két találattal tette teljessé a tripláját.
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
Newcastle United–West Bromwich Albion (II.) 3–2
Tottenham Hotspur–Charlton Athletic (II.) 5–1
Preston North End (II.)–Everton 0–4