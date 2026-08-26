Nemzeti Sportrádió

Angol Ligakupa: Savinho góllal debütált, a Spurs mellett a Newcastle és az Everton is továbbjutott

R. D. P.R. D. P.
2026.08.26. 22:54
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Savinho álomszerű rajtot vett Észak-Londonban (Fotó: Getty Images)
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Newcastle United Everton Tottenham Hotspur Angol Ligakupa
Az angol Ligakupa 2. fordulójának szerdai játéknapján három élvonalbeli csapat is bejutott a legjobb 32 közé. A Newcastle United 3–2-re nyert a másodosztályú West Bromwich Albion ellen, a Tottenham Hotspur 5–1-re kiütötte a Charlton Athleticet, míg az Everton 4–0-ra győzött a Preston North End otthonában.

A Newcastle United sikeréből Harvey Barnes vette ki a részét leginkább: a szélső kétszer is eredményes volt. A West Bromwich Albion kétszer is visszakapaszkodott a meccsen, de Barnes második góljára már nem érkezett válasz. A vendégek színeiben a magyar válogatott Callum Styles csereként 20 percet játszott.

A Tottenham Hotspurnak különösen emlékezetesre sikerült az este, az új szerzemény, Savinho ugyanis góllal mutatkozott be a fölényes sikert arató londoni együttesben. A brazil támadó a Manchester Citytől érkezett a nyáron.

Az Everton is simán hozta a továbbjutást: a liverpooli csapat 4–0-ra nyert Prestonban. A találkozó hőse Thierno Barry volt, aki mesterhármast szerzett. A francia csatár a 25. percben kezdte a gólgyártást, majd a második félidőben újabb két találattal tette teljessé a tripláját.

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)
Newcastle United–West Bromwich Albion (II.) 3–2
Tottenham Hotspur–Charlton Athletic (II.) 5–1
Preston North End (II.)–Everton 0–4

 

Newcastle United Everton Tottenham Hotspur Angol Ligakupa
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