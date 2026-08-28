Gazdag Dániel szerződést bontott, a New Englandhez igazolhat

Alig másfél év után véget érhet Gazdag Dániel columbusi időszaka. Információnk szerint a klub a magyar válogatott középpályás szerződésének kivásárlásán dolgozik. A transzfert erősíti, hogy Tom Bogert, az MLS átigazolási ügyeiben rendszerint megbízható újságíró is megerősítette az információt, amely szerint Gazdag a New England Revolutionnél folytatja a pályafutását.

A váltás hátterében elsősorban a Columbus keretének átalakítása állhat. Gazdag Designated Playerként, vagyis kiemelt fizetésű játékosként szerepel a Crew-nál, a klub azonban újabb nagy igazolásra készül, első számú kiszemeltje Santiago Rodríguez, akinek szerződtetését a szeptember 2-i átigazolási határidő előtt nyélbe ütné a klub. A 26 éves uruguayi támadó korábban négy idényen át szerepelt a New York City FC-ben, jelenleg a brazil Botafogo futballistája.

A magyar támadó 2025 áprilisában, a Philadelphia Uniontól került Columbusba, a Crew négymillió dollárt fizetett érte, az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén 4.5 millióig emelkedhetett. Nem sokkal később 2027 végéig meghosszabbították a szerződését, amely további egyéves klubopciót is tartalmazott. A magyar labdarúgó Philadelphiában klublegendává vált: 161 tétmérkőzésen 72 gólt szerzett, s 2022-ben bekerült az MLS álomcsapatába.

Columbusban ugyanakkor nem tudta megközelíteni korábbi eredményességét. A 2026-os MLS-idényben három gólnál jár, az utóbbi hetekben pedig többször csak csereként kapott lehetőséget – a Nashville ellen 3–2-re elveszített legutóbbi bajnokin például mindössze hat percet játszott. A történet pikantériája, hogy a Columbus vasárnap éppen Gazdag várható új csapatát, a New England Revolutiont fogadja.

FRISSÍTÉS: Magyar idő szerint péntek este a Columbus Crew elköszönt Gazdag Dánieltől, bejelentve, hogy közös megegyezéssel felbontotta a középpályás szerződését.