Hat gólt szerezve ment tovább a Brentford; legyőzte a Leeds a Nottinghamet az angol Ligakupában

Tóth Balázs a kispadról nézte végig, ahogy csapata, a Blackburn 2–1-re kikap a szintén másodosztályú Sheffield United ellen.

Az élvonalbeli csapatok közül mindegyik továbbjutott. A Hull Citynek ment a legnehezebb. A Manchester United ellen 2–0-ra nyerő csapat még az első félidőben egyenlített a Stoke City otthonában, de hiába az óriási mezőnyfölény és az 1.33-as várható gólérték (xG), a vezetés csak nem jött össze. Azonban a tizenegyespárbaj negyedik körében George Hirst rontott, míg a vendégek mindegyik rúgója pontos volt, így a Hull jutott be a legjobb 32 közé.

A PL 2026–2027-es idényének első mérkőzésén a címvédő Arsenaltól 3–0-s vereséget szenvedő Coventry már öt perc után kétgólos előnyben volt. A Plymouth ugyan az 54. percre egalizált, de a csereként beálló Ephron Mason-Clark góljával és Victor Torp büntetőjével 4–2-re nyert a Coventry. Az Ipswich is az utolsó húsz percben szerzett két góllal ment tovább. A harmadosztályú Leicester City több lövésig (15–22) és ugyanannyi, kaput eltaláló lövésig (9) jutott, mint a házigazda Ipswich.

Nem volt kérdés a Brentford meccsén. A londoni klub az első és a második játékrészben egyformán három gólt szerzett: a duplázó Nico Collins mellett Igor Thiago, Mikkel Damsgaard, Aaron Hickey és Callum Wilson is egyszer-egyszer volt eredményes, míg Jaidon Anthony három gólpasszt jegyzett a Birmingham City otthonában aratott 6–1-es győzelem során.

Egy mérkőzésen találkozott két élvonalbeli csapat, a Nottingham Forest a Leeds Unitedet fogadta. Az első félidő még kevesebb helyzetet hozott, de már akkor is a Leeds volt fölényben. A második játékrészben a fölény már gólokká érett, Daniel James, majd James Justin is betalált, így a Leeds 2–0-s végeredménnyel ment a 32 közé.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MECCSEI)

Blackburn (II.)–Sheffield United (II.) 1–2

Ipswich Town–Leicester City (III.) 3–1

Plymouth Argyle (III.)–Coventry 2–4

Stoke City (II.)–Hull City 1–1 – 11-esekkel 4–5

Birmingham City (II.)–Brentford 1–6

Nottingham Forest–Leeds United 0–2