Az amerikai álom kapujában Odnoga Lotti

Egy júniusi napon megcsörrent a telefon, Odnoga Lotti arcára pedig minden rá volt írva. A magyar női jégkorong-válogatott játékos és édesanyja éppen egy olasz étteremben ebédelt, amikor a készülék képernyőjén az ügynöke telefonszáma jelent meg, aki örömteli hírt osztott meg a játékossal: két észak-amerikai PWHL-es gárda is szívesen látná a soraiban.

„Anyukámmal épp ebédeltünk, nem beszél sokat angolul, de látta az arcomon, amikor az ügynököm felhívott a hírekkel. Így egy tészta mellett ünnepeltük meg a hívást, kicsit meg is könnyeztük, jó volt vele megosztani azt a pillanatot – emlékezett vissza a Nemzeti Sportnak Odnoga Lotti. – Június elején tartották a draftot a PWHL-ben, de azon nem szerepeltem, a státusom szabadúszó volt. A draft hétvégéjén hívott az ügynököm, hogy két csapat nézett nekem helyet az edzőtáborába, és néhány órán belül küldik majd a hivatalos meghívókat. Rövid időn belül meg is érkeztek, a Toronto mellett a Seattle jelentkezett, de előbbi együttessel kapcsolatban nagyobb esélyt láttunk arra, hogy ki tudom harcolni a helyem, valamint a helyi magyar közösség is nagy. Torontóban játszottunk már világbajnokságon is, a Magyar Házba is elhívtak minket, jó élmény volt, így hát gyorsan elfogadtam a meghívójukat.”

Odnoga előtt hatalmas lehetőség áll, de persze közben arról sem szabad megfeledkezni, hogy előtte jó néhány mérkőzés vár rá a svéd ligában, a Skelleftea AIK színeiben. Szerencsére a PWHL-es lehetőséghez pozitívan áll a klub.

„Svédországba úgy írtam alá az egy plusz egy éves kontraktust, hogy ha a második évben a PWHL-ból valamelyik csapat elhív az edzőtáborába, vagy adott esetben szerződést kínál, akkor szabadon mehetek. Ehhez tartja is magát a csapatom, elengednek az edzőtáborba, illetve akkor is, ha a Torontótól kapnék szerződést. Ha pedig nem kapnék, akkor visszatérek a svéd klubomhoz. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen nagyon megértően álltak ehhez a kérdéshez, nagyon szeretek itt játszani, megbecsülnek. De nagyon várom ezt a lehetőséget, a karrierem csúcspontja lenne, ha sikerülne bekerülnöm a Torontóba, egy álmom válna valóra.”

Odnoga Lotti: Az egyik szemem sír, a másik nevet

Az előkészületek már elkezdődtek, a novemberi kéthetes edzőtábor előtt megtörténtek az első egyeztetések, és még vár is néhány Odnogára, a cél, hogy a táborba érkezők minél felkészültebben érkezzenek Torontóba.

„Új edzői stáb van a csapat élén, jó néhány megbeszélésünk volt, de lesz még egyénileg is. Tetszik, hogy mindenkit úgy kezelnek, mintha már most a csapat biztos részei lennénk, nincs megkülönböztetés a már szerződéssel rendelkező és a táborba meghívott játékosok között. A közelmúltban tartottak egy videós megbeszélést, amelyre minden meghívott hivatalos volt. A kéthetes edzőtábor november 18-án kezdődik, egy nap szünetünk lesz, valamint két edzőmérkőzést játszunk majd. Profin megszervezték, például jégre és az öltözőbe csak akkor mehet valaki, ha átment minden orvosi vizsgálaton. A vizsgálatok után következik a verseny, 23-24 tagú csapatra leszünk harmincan, a hátvédeknél tízen versengünk nyolc helyért.”

A PWHL-ben eddig egyetlen magyar születésű játékos lépett jégre, a 2023–2024-es idényben Gasparics Fanni az Ottawában tizenöt találkozón kapott szerepet, egyszer volt eredményes.