Nemzeti Sportrádió

Kikapott az Alavéstől, továbbra is nyeretlen a Villarreal a La Ligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.28. 23:32
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Lucas Boyé gólja miatt pont nélkül maradt a Villarreal (Fotó: Getty Images)
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Racing Santander  légiósok Gulácsi Péter Alavés Elche Villarreal La Liga
A Villarreal 1–0-ra kikapott az Alavés otthonában, míg a Racing Santander 3–2-re legyőzte az Elchét a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának pénteki játéknapján.

Racing Santander–Elche 3–2

Jasszir Zabiri mesterhármasával nyert a hazai csapat. A marokkói támadó a 15. percben Matías Dituro szerencsétlenkedését használta ki – az argentin kapus megpróbálta beengedni a labdát a tizenhatoson belülre, hogy megfogja, ám az ellenfél csatára elrúgta a labdát előle, méghozzá a kapuba. Zabiri hat perccel később ziccerben a jobb alsóba helyezett, majd negyedóra múlva félollózva lőtt, és a kapus térdéről befelé pattant a labda. Az Elche a második félidőben másfél perc leforgása alatt két gólt szerzett – Buba Sangaré megpattanó lövésénél a labda becsorgott a jobb alsóba, majd Fer Nino fejelt a bal alsóba –, de pont nélkül maradt.

Alavés–Villarreal 1–0

Meglehetősen haloványan futballozott a Villarreal – melyben Gulácsi Péter ismét a kispadon kapott helyet – az első félidőben, és hátrányba is került. A 31. percben Ángel Pérez ment el a jobb oldalon, az alapvonalról visszagurított, az érkező Lucas Boyé pedig a kapu közepébe lőtt. A szünet után szinte már csak a „sárga tengeralattjáró” volt a pályán, ám érvényes találatot nem tudott szerezni – Juan Foyth a bal kapufát találta el, Ayoze Pérez pedig csak lesgólt lőtt. Két döntetlen után kikapott a Villarreal, így továbbra is nyeretlen, az Alavés viszont jelenleg vezeti a tabellát.

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. Sangaré 78., Nino 79.)
Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)

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Racing Santander  légiósok Gulácsi Péter Alavés Elche Villarreal La Liga
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