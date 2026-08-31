Atlétikai Világdöntő: Duplantis koncertjével zárul az esemény

Armand Duplantis, a kétszeres olimpiai bajnok rúdugró élőben adja elő a World Athletics Ultimate Championship hivatalos himnuszát, a Gold című dalt a szeptember 13-i záróesten – tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t. Duplantis nem először mutatja meg zenei oldalát: eddig megjelent dalait több mint 11 millió alkalommal játszották le. A Gold című klipjét Budapesten forgatta, a Halászbástyánál és a Hősök terén.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyén – amelyen 10 millió dollár az összdíjazás – vasárnapra sűrítették a legtöbb döntőt, szám szerint tizenegyet. Ekkor láthatják a nézők a magyar 4x400-as vegyes váltó csatáját és a nemzetközi atlétika egyik legnagyobb párharcát is: férfi 1500 méteres síkfutás döntőjében a brit Josh Kerr és a norvég Jakob Ingebrigtsen áll rajthoz. Ugyancsak vasárnap rendezik a férfi magasugrást a közönségkedvenc olasz Gianmarco Tamberivel.

A zárónapi program 18.08 órakor kezdődik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.