Kétszer is egyenlített, de a győzelem már nem jött össze a Liverpoolnak a Nottingham ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (0–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (Gravenberch, 71.), Jacquet (R. Araújo, 77.), Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 71.) – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 77.) – V. Munoz, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 71.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola

NOTTINGHAM: Sels – Jair Cunha, Milenkovics, Murillo – Aina (Netz, 86.), X. Schlager, McAtee (Hudson-Odoi, 90+2.), N. Williams – Ndoye (Delap, 66.), Gibbs-White – Igor Jesus (Dominguez, 90+2.). Vezetőedző: Oliver Glasner

Gólszerző: Isak (60.), V. Munoz (82.), ill. Ndoye (24.), Gibbs-White (70. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Viccesen megjegyezhetnénk, hogy egyelőre a 2–2 a slágereredmény Liverpoolban, ennél azonban kissé aggasztóbb a helyzet. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó csapat a nyitó fordulóban a magyar középpályás tizenegyesgóljával mentett pontot a Newcastle otthonában, szombaton pedig hazai pályán játszott újabb 2–2-es döntetlent a Nottingham ellen. Azaz, bár veretlen a Pool, két forduló alatt már négy pontot vesztett, és egyelőre egyszer sem volt még előnyben ebben a bajnoki évadban. Akárcsak a Newcastle ellen, szombaton is kétszer került hátrányba, és futnia kellett az eredmény után. Sajnos ezúttal Szoboszlai Dominik sem futballozott kiemelkedően, a nyáron az Osasunától igazolt Víctor Munoznak azonban jár a dicséret. A 23 éves balszélső az első fordulóban büntetőt harcolt ki, most pedig ő szerezte a hazaiak második gólját. Florian Wirtz passza után fordult be a kapu elé, és a léc alá bombázta a labdát. Ha így folytatja, gyorsan közönségkedvencé válhat az Anfielden. A rend kedvéért jegyezzük meg, az előző évadban hat gólt és két gólpasszt jegyzett a La Ligában – könnyen lehet, hogy Angliában ezt felülmúlja majd. A szurkolók azonban kizárólag ennek örülhetnek, és aligha elégedettek az eddig megszerzett két ponttal.

„A hozzáállással és a küzdeni akarással nincs baj – idézte a klub hivatalos honlapja az első gólt szerző Alexander Isakot. – Az első fordulóban és most sem adtuk fel. Ugyanakor tény, hogy ezúttal is nagyon rosszul kezdtünk. Az egyenlítés utáni lendületet ki kellett volna használnunk, ezzel szemben elég gyorsan ismét gólt kaptunk. Amikor új menedzser érkezik egy csapathoz, mindig időbe telik, amíg elsajátítjuk az elképzeléseit. De biztos vagyok benne, hogy amint ez megtörténik, az eredmények is javulnak. Csatárként én is tudom, hogy nagy a felelősségem. Az elsődleges feladatom, hogy gólokat szerezzek. Örülök, hogy ma belőttem az elsőt az idényben, és remélem, a folytatásban minél többet jegyzek majd.”

Az jól látszik, hogy a csapatra ráfér még az erősítés, és ebből a szempontból jó hír, hogy a BBC információja szerint a Liverpool megegyezett a PSG-vel, és 123 millió fontért szerződtetheti Bradley Barcolát. A francia csatár érkezésével tovább erősödhet a támadósor, bár egyelőre úgy tűnik, inkább hátul vannak gondok. A „vörösök” jövő pénteken az Ipswich otthonában szerezhetik meg az első győzelmüket a mostani kiírásban, majd 9-én az Atlético Madridot látják vendégül a Bajnokok Ligája alapszakaszában.