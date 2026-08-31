Férfi kézilabda NB I: az előző idény legjobbjára más szerepkörben számítanak Gyöngyösön

A 25 éves irányító 171 találattal gólkirály lett az előző idényben, majd az élvonalbeli klubok képviselőinek szavazatai alapján az idány legjobb játékosának is őt választották. Mindkét díjat vasárnap Székesfehérváron, a Szuperkupa-mérkőzés alkalmával vehette át. Mátés az MTI-nek elmondta, az egyéni elismerések sem kárpótolják azért, hogy előző csapata, a Budakalász az idény végén kiesett az NB I-ből.

„Mindig a csapat sikere a legfontosabb. Nem úgy sikerült az előző idény, ahogyan szerettük volna, sérülések és egyéb tényezők is hátráltattak minket. Rengeteg játékosunk hiányzott, de akik ott voltak abban a nehéz időszakban, mindent megtettek” – nyilatkozta. Hozzátette, örömmel tölti el, hogy egyénileg jól sikerült az előző idénye, ugyanakkor árnyalja a képet, hogy nem sikerült a bennmaradás. A győri nevelésű irányítót meglepte, hogy az évad legjobbjának választották, leginkább azért, mert nem gondolta, hogy a gólkirályi cím mellett megszavazzák neki ezt a különdíjat.

„Nagyon örülök neki és nagyon megtisztelő érzés. Ha valaki két-három éve ezt mondja nekem, biztosan nem hiszem el, vagy megkérdezem tőle, hogy hol kell aláírni? Tényleg büszke vagyok erre a teljesítményre, ugyanakkor tudom, hogy még nagyon fiatal vagyok, rengeteg dolgom van és sok munka áll előttem” – szögezte le.

A Gyöngyösön kívül más klubok is szerették volna leigazolni a gólkirályt, ő viszont - mint mondta - abszolút szakmai alapú döntést hozott, mert elsősorban azt vette figyelembe, hogy a fejlődése szempontjából melyik lehet az a klub, ahol játékpercekben és szakmai koncepcióban előre tud lépni.

„A Gyöngyös egy stabil csapat. A bajnokság középmezőnyében, a negyedik helytől lefelé szinte bárki megverhet bárkit. Ha sikerül egy jó szezont futni, akkor ott lehetünk a mezőny első felében, és azt gondolom ez jó eséllyel összejöhet” – vélekedett.

Mátés hozzáfűzte, nehéz idény vár rájuk, de bízik benne, hogy új csapatát is segíteni tudja majd. Budakalászon gyakorlatilag végigjátszotta a mérkőzéseket, csak akkor nem volt pályán, amikor kiállítottak, vagy valami problémája volt, de a hevesieknél némileg más lesz a helyzet.

„Mélyebb a keretünk, és biztos vagyok benne, hogy jobban el fognak oszlani a játékpercek. Megpróbálok minél több gólt lőni, gólpasszt adni, jól játszani, de egy kicsit más szerepkörben számítanak rám. Nyilván várják tőlem azt az egyéni extrát, amit tudok hozni, de az nem elvárás, hogy megint gólkirály legyek” – magyarázta.

A kedden rajtoló új idényben a gyöngyösiek vasárnap játsszák első mérkőzésüket, amikor az előző szezon bronzérmesét, a Tatabányát fogadják.