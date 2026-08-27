Miskolcon az Atalanta nyert, Markgráfék továbbjutottak a Konferencialiga rájátszásában

A Qarabag 1–0-s előnyről Várkonyi Bencével a soraiban várhatta a visszavágót a Twente ellen, ráadásul meg is szerezte a vezetést az 59. percben. Azonban a vendég hollandok előbb 79. percben, majd a 92. percben is gólt szereztek, így hosszabbításra mentették a párharcot.

A kétszer 15 perces ráadás aztán rémálomszerűen alakult az azeriek számára. A 94. percben Wout Weghorst vezetéshez juttatta a hollandokat, majd Marko Jankovics kiállításával emberhátrányba is került a Qarabag. S ha mindez még nem lett volna elég, a 114. percben jött a kegyelemdöfés, Younes Taha találata végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését; Várkonyi végigjátszotta a 120 percet.

Markgráf Ákos és Németh Hunor csapata, a Köbenhavn simán kiharcolta az alapszakaszba jutást az Inter Turku ellen. A dánok 4–1-re nyertek, és mivel az első meccsen nem született gól, ez is lett a vége az összesítésben. Markgráf a 92. percben állt be, csereként.

Molnár Ádin a 84. percben állt be a lengyel Rakówban a Hajduk Split ellen. A magyar légiós szerencsét hozott a hazaiaknak, mivel a 88. percben Mahir Emreli góljával 2–2-re, összeítésben 4–4-re alakította az állást, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban egyetlen találat született, és ezt a horvátok szerezték, így a Hajduk 5–4-gyel jutott be a ligaszakaszba.

A Miskolcon megrendezett Hapoel Tel–Aviv – Atalanta meccsen Gianluca Scamacca szerezte a mérkőzés egyetlen gólját, és ezzel az olaszok összesítésben 1–0-val bejutottak a főtáblára.

Csoboth Kevin nem került be a St. Gallen meccskeretébe a Nordsjaelland elleni visszavágóra. A svájciak egygólos hátrányból várták a visszavágót, de a norvégok a második meccset is megnyerték – 3–2-re –, így a dánok 4–2-vel jutottak tovább.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

KuPS (finn)–Shamrock Rovers (ír) 1–0

Továbbjutott: KuPS, 2–1-es összesítéssel

Qarabag (azeri)–Twente (holland) 1–4 – h. u.

Továbbjutott: Twente, 4–2-es összesítéssel.

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lugano (svájci) 1–1

Továbbjutott: Lugano, 3–2-es összesítéssel

Brann (norvég)–PAOK (görög) 3–2

Továbbjutott: Brann, 4–3-as összesítéssel

Monaco (francia)–Górnik Zabrze (lengyel) 4–1

Továbbjutott: Monaco, 7–3-as összesítéssel

Jablonec (cseh)–Rangers (skót) 1–0 – tizenegyesekkel 4–3

Továbbjutott: Jablonec, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Riga FC (lett)–KÍ (feröeri) 2–1

Továbbjutott: Riga, 2–1-es összesítéssel

Freiburg (német)–Motherwell (skót) 4–1

Továbbjutott: Freiburg, 7–2-es összesítéssel

FC Köbenhavn (dán)–Inter Turku (finn) 4–1

Továbbjutott: Köbenhavn, 4–1-es összesítéssel

Pafosz (ciprusi)–Dinamo City (albán) 4–2

Továbbjutott: Pafosz, 5–3-as összesítéssel

Raków Czestochowa (lengyel)–Hajduk Split (horvát) 2–3 – h. u.

Továbbjutott: Hajduk, 5–4-es összesítéssel

Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Drita (koszovói) 0–0 – tizenegyesekkel 4–2

Továbbjutott: Inter Club, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Hradec Králové (cseh)–Panathinaikosz (görög) 1–2 – h. u.

Továbbjutott: Panathinaikosz, 4–3-es összesítéssel

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Atalanta (olasz) 0–1

Továbbjutott: Atalanta 1–0-s összesítéssel

St. Gallen (svájci)–Nordsjaelland (dán) 2–3

Továbbjutott: Nordsjaelland 4–2-es összesítéssel

Ajax (holland)–Sion (svájci) 5–3

Továbbjutott: Ajax 9–5-ös összesítéssel

Később

20.30: Brighton & Hove Albion (angol)–Tromsö (norvég)

20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Braga (portugál)

20.45: Rijeka (horvát)–Midtjylland (dán)

21.00: Larne (északír)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Hibernian (skót)–Gent (belga)

21.00: Partizan (szerb)–Getafe (spanyol)