Miskolcon az Atalanta nyert, Markgráfék továbbjutottak a Konferencialiga rájátszásában
A Qarabag 1–0-s előnyről Várkonyi Bencével a soraiban várhatta a visszavágót a Twente ellen, ráadásul meg is szerezte a vezetést az 59. percben. Azonban a vendég hollandok előbb 79. percben, majd a 92. percben is gólt szereztek, így hosszabbításra mentették a párharcot.
A kétszer 15 perces ráadás aztán rémálomszerűen alakult az azeriek számára. A 94. percben Wout Weghorst vezetéshez juttatta a hollandokat, majd Marko Jankovics kiállításával emberhátrányba is került a Qarabag. S ha mindez még nem lett volna elég, a 114. percben jött a kegyelemdöfés, Younes Taha találata végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését; Várkonyi végigjátszotta a 120 percet.
Markgráf Ákos és Németh Hunor csapata, a Köbenhavn simán kiharcolta az alapszakaszba jutást az Inter Turku ellen. A dánok 4–1-re nyertek, és mivel az első meccsen nem született gól, ez is lett a vége az összesítésben. Markgráf a 92. percben állt be, csereként.
Molnár Ádin a 84. percben állt be a lengyel Rakówban a Hajduk Split ellen. A magyar légiós szerencsét hozott a hazaiaknak, mivel a 88. percben Mahir Emreli góljával 2–2-re, összeítésben 4–4-re alakította az állást, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban egyetlen találat született, és ezt a horvátok szerezték, így a Hajduk 5–4-gyel jutott be a ligaszakaszba.
A Miskolcon megrendezett Hapoel Tel–Aviv – Atalanta meccsen Gianluca Scamacca szerezte a mérkőzés egyetlen gólját, és ezzel az olaszok összesítésben 1–0-val bejutottak a főtáblára.
Csoboth Kevin nem került be a St. Gallen meccskeretébe a Nordsjaelland elleni visszavágóra. A svájciak egygólos hátrányból várták a visszavágót, de a norvégok a második meccset is megnyerték – 3–2-re –, így a dánok 4–2-vel jutottak tovább.
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
KuPS (finn)–Shamrock Rovers (ír) 1–0
Továbbjutott: KuPS, 2–1-es összesítéssel
Qarabag (azeri)–Twente (holland) 1–4 – h. u.
Továbbjutott: Twente, 4–2-es összesítéssel.
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lugano (svájci) 1–1
Továbbjutott: Lugano, 3–2-es összesítéssel
Brann (norvég)–PAOK (görög) 3–2
Továbbjutott: Brann, 4–3-as összesítéssel
Monaco (francia)–Górnik Zabrze (lengyel) 4–1
Továbbjutott: Monaco, 7–3-as összesítéssel
Jablonec (cseh)–Rangers (skót) 1–0 – tizenegyesekkel 4–3
Továbbjutott: Jablonec, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Riga FC (lett)–KÍ (feröeri) 2–1
Továbbjutott: Riga, 2–1-es összesítéssel
Freiburg (német)–Motherwell (skót) 4–1
Továbbjutott: Freiburg, 7–2-es összesítéssel
FC Köbenhavn (dán)–Inter Turku (finn) 4–1
Továbbjutott: Köbenhavn, 4–1-es összesítéssel
Pafosz (ciprusi)–Dinamo City (albán) 4–2
Továbbjutott: Pafosz, 5–3-as összesítéssel
Raków Czestochowa (lengyel)–Hajduk Split (horvát) 2–3 – h. u.
Továbbjutott: Hajduk, 5–4-es összesítéssel
Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Drita (koszovói) 0–0 – tizenegyesekkel 4–2
Továbbjutott: Inter Club, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel
Hradec Králové (cseh)–Panathinaikosz (görög) 1–2 – h. u.
Továbbjutott: Panathinaikosz, 4–3-es összesítéssel
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Atalanta (olasz) 0–1
Továbbjutott: Atalanta 1–0-s összesítéssel
St. Gallen (svájci)–Nordsjaelland (dán) 2–3
Továbbjutott: Nordsjaelland 4–2-es összesítéssel
Ajax (holland)–Sion (svájci) 5–3
Továbbjutott: Ajax 9–5-ös összesítéssel
Később
20.30: Brighton & Hove Albion (angol)–Tromsö (norvég)
20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Braga (portugál)
20.45: Rijeka (horvát)–Midtjylland (dán)
21.00: Larne (északír)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Hibernian (skót)–Gent (belga)
21.00: Partizan (szerb)–Getafe (spanyol)