Nemzeti Sportrádió

Hungarian Darts Trophy: nézőcsúcs Budapesten

2026.08.31. 10:27
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Major Nándor (Fotó: Árvai Károly)
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Gary Anderson Ross Smith Major Nándor darts Kádár László Hungarian Darts Trophy
Nézőcsúccsal zárult a Hungarian Darts Trophy, amelyet péntektől vasárnapig az MVM Dome-ban rendeztek meg.

A világ legjobb játékosait tömörítő PDC szervezet European Tour-sorozatába tartozó budapesti viadal vasárnapi végjátékát több mint hatezer szurkoló követte figyelemmel a helyszínen, ilyenre korábban még nem volt példa ezen a versenyen. A szervezők közleménye szerint a három nap alatt csaknem 24 ezren látogattak ki az MVM Dome-ba.

A versenyt minden eddiginél többen látták (Fotó: Árvai Károly)

Négy magyar versenyző indult, és most először ketten is sikerrel vették az első fordulót: Kádár László az északír Daryl Gurney-t, Major Nándor a holland Niels Zonneveldet győzte le egyformán 6:5-re. Biró Milán a 2023-as UK Open győztesével, Andrew Gildinggel találkozott, és 6:0-s vereséggel búcsúzott. Borbély András viszont remekül kezdett a korábbi budapesti győztes Dave Chisnall ellen, 2:0-ra is vezetett, és ő dobta a magyarok első 180-as körét a tornán, de az angol fordított és 6:3-ra nyert. A második körben Kádár 6:3-as vereséget szenvedett a világranglistán ötödik walesi Jonny Claytontól, Major pedig 6:0-ra kapott ki az idén vb-döntős holland Gian van Veentől.

A budapesti verseny az angol Ross Smith sikerével ért véget, a világranglista 17. helyezettje a fináléban 8:2-re győzte le a kétszeres világbajnok skót Gary Andersont.

 

Gary Anderson Ross Smith Major Nándor darts Kádár László Hungarian Darts Trophy
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