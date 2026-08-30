Hiába remekelt Szilágyi, hiába játszott jól Rosta és Mikler is, a Veszprémé a Szuperkupa

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One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 37–35 (20–16)

Az előző idényben a Veszprém egyértelműen a Szeged fölé nőtt, ami a 2024–2025-ös évadban tapasztalt kiegyenlítettség után mindenképp meglepetés volt. Az Építők a 30. bajnoki címét és a 32. Magyar Kupa-trófeáját is begyűjtötte, a nyáron így inkább a szegediek voltak lépéskényszerben, hogy megerősítsék a keretüket.

Michael Apelgren lehetőségei ennek megfelelően számos remek képességű játékossal bővültek. Többek között két új átlövővel gazdagodott a repertoárja, ahogyan Lukács Péter játékintelligenciájára és Rosta Miklós mozgékonyságára a falban már vasárnap szüksége volt csapatának. Bánhidi Bence ugyanis begipszelt karral érkezett meg Fehérvárra, és egyelőre a tavasszal megsérült Lazar Kukics sem bevethető.

Természetesen a Veszprém sem tétlenkedett az átigazolási piacon: a világ legjobb kapusa, Emil Nielsen valamint a szintén ígéretes jobbszélső, Imre Bence is első tétmeccsét játszotta Xavier Pascual együttesében. A beálló Lukas Jörgensen sérülés miatt nem lépett pályára.

Már az elején magához ragadta a kezdeményezést a veszprémi csapat, amelynek a védőfala, mögötte Nielsennel teljesen elszívta a levegőt a vadonatúj lövő sorral, Lukács két oldalán Dmitro Horihával és Lukas Sandell-lel pályára lépő riválisa elől. A szintén „derbiújonc”, Nikola Portner első védésére hét és fél percet kellett várni, addigra 7–2 állt az eredményjelzőn.

Ha a svájci kapus nem véd néhány óriásit az első félidő közepén, már a 20. percre eldőlt volna a meccs. Így viszont még ott élt a remény a hosszú utat megtevő szegedi szurkolóknak, de Nedim Remili vezérletével a Veszprém mégis meglépett héttel (17–10). A szünet előtt Jérémy Toto vette hátára a Tisza-partiakat, akik 20–16-ra felzárkóztak.

Szilágyi Benjámin szép góljával és Toto blokkjával indult a második játékrész, majd Marin Jelinic is betalált. Úgy nézett ki, visszajön a meccsbe a Szeged. Aztán Nielsen mellre vett egy Magnus Röd-lövést, majd a fiatal Gáncs-Pető Máté rohant végig és állította vissza a négygólos különbséget. Fazekas Máté hibája sem jött jól a Szegednek, Luka Cindric meg is büntette.

A meccs kétharmadánál megjött Mikler Roland a szegedi kapuba, 28–21-es hátrányban nehéz feladatot kapott társaitól és edzőjétől… A rutinos kapus az első nyolc lövésből ötöt is kivédett, közben Szilágyi mindent bedobott. Hatalmasat küzdött a Szeged, hogy az 54. percre visszajöjjön mínusz kettőre.

A végjáték az Építőknek sikerült jobban, Nielsen kulcspillanatban tenyerelte ki Sandell átlövését, Imre Bence hetesgólja után nem maradt kérdés. A Veszprém 37–35-re legyőzte a Szegedet, ezzel 2014 és 2015 után ismét megnyerte a Szuperkupát.

NŐI SZUPERKUPA

GYŐRI AUDI ETO KC–FTC-TOYOTA KOVÁCS 30–24 (14–13)