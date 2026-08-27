Negóék és Redzicék is feljutottak az Európa-liga főtáblájára

Loic Nego a kispadról nézte végig, ahogy csapata megfordítja a párharcát. Az Omonia vendégként 1–0-ra kikapott, majd a visszavágón fél óra alatt két gólt szerzett, viszont a Sint-Truiden is betalált még a szünet előtt. A ciprusiak azonban újabb két gólt lőttek a második félidőben, a belgák szépítése pedig a 90+2. percben már nem osztott, nem szorzott. 4–2

Redzic Damir viszont kezdett, és a 82. percig a pályán volt, kevesebb mint két perccel azt követően cserélte le edzője, hogy csapata, a Red Bull Salzburg harmadszor is betalált a hazai mérkőzésen. A Mjällby 180 perc alatt nem tudta bevenni ellenfele kapuját, így az osztrákok kettős győzelemmel jutottak tovább. 3–0

Még ki kell emelni a Viktoria Plzen és a Crvena zvezda párharcát, ahol a szerb együttes úgy járt, mint a Celtic a Bajnokok Ligájában. A belgrádiak ugyanis az első meccset megnyerték 3–0-ra, és mivel a visszavágón a 11. percben egyenlített, még a szünetben is háromgólos előnyben volt. A fordulás után viszont emberhátrányba került, a csehek pedig háromszor betalálva hosszabbításra mentették a párharcot, pedig még tizenegyest is hibáztak. A 96. percben megszületett az ötödik plzeni gól, ezzel pedig (5–4-es összesítéssel) kiesett a Crvena zvezda. 5–1

Az El-alapszakasz (melynek az FTC is tagja) sorsolását pénteken 13 órától tartják.