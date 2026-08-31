Udvardy Panna nyolc helyet javított a tenisz-világranglistán

Nyolc helyet javított a női teniszezők világranglistáján a múlt héten a monterreyi torna nyolcaddöntőig jutó Udvardy Panna. A 27 éves játékos mellett a legjobb kétszázban még Bondár Anna, illetve Gálfi Dalma szerepel, előbbi három helyet rontva a 73., utóbbi maradt a 157. rangsorban. Az élmezőnyben a sorrend nem változott, a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és az amerikai Jessica Pegula előtt.

A férfiaknál az amerikai nyílt teniszbajnokságot kihagyó olasz Jannik Sinner áll a világranglista élén, megelőzve a német Alexander Zverevet és a spanyol Carlos Alcarazt. A magyarok közül Marozsán Fábián a 63., a pályafutása során a US Openen másodszor főtáblás Piros Zsombor a 118., míg ugyanezen a Grand Slam-versenyen vasárnap az első fordulóban búcsúzó Fucsovics Márton egyet hátracsúszva a 122. helyen áll.