Heti program: topligák, NB I, F1 és US Open

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

6. FORDULÓ

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Lecce–AS Roma (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

4. FORDULÓ

21.15: Benfica–Estoril (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

3. FORDULÓ

20.30: Besiktas–Corum (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–TFSE

18.30: Veszprém–Magyar Futsal Akadémia

19.00: Nyírbátor–Berettyóújfalu

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC

20.45: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Uruguay (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Cincinnati Reds–San Diego Padres (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

15.00: Hollandia–Szlovénia, Isztambul

16.00: Olaszország–Bulgária, Brno

18.00: Lengyelország–Portugália, Isztambul

19.00: Csehország–Svédország, Brno

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

17.00 után: Udvardy Panna–Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)

SZEPTEMBER 1., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

4. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Norwich City (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: HEBC Hamburg–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Parma–Cremonese

21.00: Torino–Monza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Alcaraz–Elche de la Sierra, 184,7 km

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Eger Eszterházy SzSE–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul, nyolcaddöntők

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 2., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Osnabrück–Bayern München (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

15.00: Sassuolo–Frosinone

18.00: Udinese–Venezia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Kieséses verseny, Szolnok

13.00: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Cartagena–Lorca, 151,3 km

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–ETO University HT

NŐI NB I

18.00: FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Brno, negyeddöntő

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

20.45: Toulouse–Lille OSC

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

21.00: Magyarország–Albánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

12.40: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 12. szakasz, Vera–Calar Alto, 166,6 km, hegyi befutó (Valter Attila)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Eszterházy SC–DVSC Skyline

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul, negyeddöntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 2. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

19.00: Lyon–Auxerre

21.05: PSG–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

20.45: Genoa–Como

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Real Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 1. nap

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

13.15: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 13. szakasz, Almunecar–Loja, 192,8 km

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK

18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas

18.00: One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA

18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.30: Japán–Mali

17.45: Spanyolország–Németország

B-CSOPORT

14.30: Dél-Korea–Nigéria

21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

11.30: Ausztrália–Puerto Rico

17.30: Belgium–Törökország

D-CSOPORT

14.15: Egyesült Államok–Kína

20.15: Csehország–Olaszország

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női és férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

7. FORDULÓ

16.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

16.00: Gödöllői SK–Eger SE

16.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Mátészalkai MTK–Debreceni EAC

16.00: Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Király SE

17.30: FC Sopron–Balatonalmádi SE

19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE

16.00: Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE

16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre

16.00: Monor SE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC

16.00: Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE

16.00: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II

16.00: Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC

17.00: BFC Siófok–Budaörs

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

13.30: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Sunderland

16.00: Fulham–Crystal Palace

16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United

16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)

16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

17.15: Lens–Lorient

20.45: Le Havre–Brest

20.45: Nice–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Mönchengladbach–Elversberg

15.30: Paderborn–Freiburg

15.30: Werder Bremen–RB Leipzig

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund

18.30: Schalke 04–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Fiorentina–Torino

18.00: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

16.15: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 2. nap

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok

10.45: döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Jaén–Sierra de La Pandera, 154,5 km, hegyi befutó

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán)

16.00: Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.00: Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)

FÉRFI NB I

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT

NŐI NB I

17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest

19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.30: Mali–Spanyolország

18.00: Németország–Japán

B-CSOPORT

14.15: Magyarország–Nigéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Franciaország–Dél-Korea

MOTORSPORT

Supermoto-világbajnokság

9.00: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul, elődöntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

7. FORDULÓ

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE

16.00: Hajdúnánás FK–Füzesabonyi SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–1908 SZAC Budapest

11.00: Puskás Akadémia FC II–Sárisápi BSE

18.00: Haladás FC–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Szegedi VSE

16.00: ESMTK–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

15.00: Troyes–Strasbourg

17.15: Angers–Rennes

20.45: Marseille–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Hamburger SV–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

16.15: Valencia–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Osasuna

18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz, Palma del Río–Córdoba, 189,7 km (Valter Attila)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Sola (norvég)–Brest (francia)

B-CSOPORT

14.00: Blomberg-Lippe (német)–Bistrita (román)

16.00: NFH (dán)–Odense (dán)

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

11.30: Törökország–Ausztrália

17.45: Puerto Rico–Belgium

D-CSOPORT

14.30: Kína–Csehország

20.45: Olaszország–Egyesült Államok

MOTORSPORT

Supermoto-világbajnokság

8.30: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul

A 3. helyért

Döntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: Futures-verseny, Budapest Garden

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; női és férfi páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)