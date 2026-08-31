Heti program: topligák, NB I, F1 és US Open
AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
6. FORDULÓ
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Lecce–AS Roma (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
4. FORDULÓ
21.15: Benfica–Estoril (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.30: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
3. FORDULÓ
20.30: Besiktas–Corum (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 3. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–TFSE
18.30: Veszprém–Magyar Futsal Akadémia
19.00: Nyírbátor–Berettyóújfalu
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Airnergy FC
20.45: H.O.P.E. Futsal–Aramis SE
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Uruguay (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Cincinnati Reds–San Diego Padres (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
15.00: Hollandia–Szlovénia, Isztambul
16.00: Olaszország–Bulgária, Brno
18.00: Lengyelország–Portugália, Isztambul
19.00: Csehország–Svédország, Brno
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
17.00 után: Udvardy Panna–Manancsaja Szavangkev (thaiföldi)
SZEPTEMBER 1., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
4. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Norwich City (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: HEBC Hamburg–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Parma–Cremonese
21.00: Torino–Monza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 10. szakasz, Alcaraz–Elche de la Sierra, 184,7 km
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Eger Eszterházy SzSE–OTP Bank-Pick Szeged
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, nyolcaddöntők
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
SZEPTEMBER 2., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Osnabrück–Bayern München (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
15.00: Sassuolo–Frosinone
18.00: Udinese–Venezia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Kieséses verseny, Szolnok
13.00: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 11. szakasz, Cartagena–Lorca, 151,3 km
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–ETO University HT
NŐI NB I
18.00: FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Brno, negyeddöntő
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Lille OSC
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
21.00: Magyarország–Albánia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
12.40: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 12. szakasz, Vera–Calar Alto, 166,6 km, hegyi befutó (Valter Attila)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Eszterházy SC–DVSC Skyline
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, negyeddöntő
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 2. forduló; női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
21.00: Ipswich Town–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
19.00: Lyon–Auxerre
21.05: PSG–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
20.45: Genoa–Como
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Real Betis–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 1. nap
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
12.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
13.15: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 13. szakasz, Almunecar–Loja, 192,8 km
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK
18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas
18.00: One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA
18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Japán–Mali
17.45: Spanyolország–Németország
B-CSOPORT
14.30: Dél-Korea–Nigéria
21.00: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
C-CSOPORT
11.30: Ausztrália–Puerto Rico
17.30: Belgium–Törökország
D-CSOPORT
14.15: Egyesült Államok–Kína
20.15: Csehország–Olaszország
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női és férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
7. FORDULÓ
16.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Gyirmót FC Győr–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
16.00: Debreceni VSC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Mátészalkai MTK–Debreceni EAC
16.00: Salgótarjáni BTC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Zalaegerszegi TE FC II
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Király SE
17.30: FC Sopron–Balatonalmádi SE
19.00: Dorogi Bányász FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE
16.00: Szolnoki MÁV FC–Kispest-Honvéd FC II
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Sándorfalvi SKE
16.00: Csepel SC–Békéscsaba 1912 Előre
16.00: Monor SE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC
16.00: Iváncsa KSE–ReBase Majosi SE
16.00: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II
16.00: Sárbogárd SE–Szekszárdi UFC
17.00: BFC Siófok–Budaörs
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
13.30: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Sunderland
16.00: Fulham–Crystal Palace
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
17.15: Lens–Lorient
20.45: Le Havre–Brest
20.45: Nice–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Mönchengladbach–Elversberg
15.30: Paderborn–Freiburg
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund
18.30: Schalke 04–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Fiorentina–Torino
18.00: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
16.15: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Deportivo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel, 2. nap
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
10.45: döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 14. szakasz, Jaén–Sierra de La Pandera, 154,5 km, hegyi befutó
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Dortmund (német)–Esbjerg (dán)
16.00: Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)
B-CSOPORT
18.00: Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
FÉRFI NB I
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
NŐI NB I
17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom
18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest
19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Mali–Spanyolország
18.00: Németország–Japán
B-CSOPORT
14.15: Magyarország–Nigéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Franciaország–Dél-Korea
MOTORSPORT
Supermoto-világbajnokság
9.00: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, elődöntő
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
7. FORDULÓ
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Tarpa SC–Tiszafüredi VSE
16.00: Hajdúnánás FK–Füzesabonyi SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–1908 SZAC Budapest
11.00: Puskás Akadémia FC II–Sárisápi BSE
18.00: Haladás FC–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szegedi VSE
16.00: ESMTK–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: MTK Budapest II–Dunaharaszti MTK
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
15.00: Troyes–Strasbourg
17.15: Angers–Rennes
20.45: Marseille–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Hamburger SV–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Frosinone–Venezia
15.00: Parma–Monza (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
16.15: Valencia–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Osasuna
18.30: Málaga–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz, Palma del Río–Córdoba, 189,7 km (Valter Attila)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Sola (norvég)–Brest (francia)
B-CSOPORT
14.00: Blomberg-Lippe (német)–Bistrita (román)
16.00: NFH (dán)–Odense (dán)
FÉRFI NB I
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
11.30: Törökország–Ausztrália
17.45: Puerto Rico–Belgium
D-CSOPORT
14.30: Kína–Csehország
20.45: Olaszország–Egyesült Államok
MOTORSPORT
Supermoto-világbajnokság
8.30: Magyar Nagydíj, Visonta (Black Star Speedway)
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul
A 3. helyért
Döntő
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, nyolcaddöntő; női és férfi páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)