Schäfer András a jubileum kapujában, óriásit küzdött az Union

Új edzők, új remények – így vágott neki a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin és első fordulós vendége, az Eintracht Frankfurt is a Bundesliga első fordulójának szombaton.

Mauro Lustrinelli azután vette át a fővárosiak irányítását a Bundesliga első női edzőjétől, Marie-Louise Etától, hogy a Thunt 2025-ben feljuttatta a svájci élvonalba, majd a következő idényben történelmi bajnoki címet szerzett a csapattal. A Frankfurt zaklatott idényt zárt, amelyben három edzőt fogyasztott el és csak a nyolcadik helyén zárt. A klub stabilitást keresve régi ismerőshöz fordult, visszahívta Adi Hüttert, akivel a csapat többek között elődöntőig jutott az Európa-ligában. Mindemellett, mindkét csapat győzelemmel rajtolt az új trénerekkel a Német Kupában, így érthető, hogy az első bajnoki forduló előtt mindkét oldalon győzelemben reménykedtek.

És miként azt lapunknak egy nappal korábban beharangozták, a Régi Erdészháznál álló stadionban valóban egy tűt sem lehetett leejteni szombaton (bár ez nem kizárólag az új remény számlájára írható, itt egyszerűen ennyire imádják az Uniont), több mint huszonkétezer szurkoló figyelte, hogy kedvenc piros-fehéreik között Schäfer András is kezdőként lép pályára. Ez volt a magyar légiós 99. Bundesliga-mérkőzése, a 4–2–2–2-es rendszerben a támadó középpálya bal oldalán kapott helyet.

Nem kellett sokat várni arra, hogy a hagyományőrző stadion régi időket idéző eredményjelzőjének kezelője munkába álljon. Előbb Emmanuel Latte Lath fejelt gólt szöglet után, így az 1. FC Union neve alá tette be az egyes plakettet, csakhogy az Eintracht néhány perc alatt fordított, így a „Gast”, azaz, „Vendég” alá hamar bekerült az egyes után a kettes is.

A félidő derekán a szurkolók azt hitték, a vb-n látott ivószünetet tartanak, ezért hangos tiltakozásba kezdtek, de hamar kiderült, hogy az egyik partjelző sérült meg, így kisebb pauza után folytatódott a meccs, de gól nem született a szünetig.

A fordulást követően Lustrinelli nyúlt bele előbb a meccsbe, a 61. percben egy hármas csere keretében levette Schäfert (is) a pályáról. A változtatás nem sült el jól, néhány perccel később ugyanis a Frankfurt újabb gólt szerzett, ráadásul kellett hozzá az Union védelmi hibája is, elúszni látszott a meccs.

A berliniek azonban rákapcsoltak, és még a hajrá előtt szépítettek egy újabb szögletből szerzett találattal, majd immár a kilencvenedik percen túl csak begyötörték az egyenlítő gólt a végig szenzációs hangulatot teremtő szurkolók előtt, így a lefújáskor, bár pontosztozkodás lett a vége, kifejezetten fesztiválhangulat uralkodott a Régi Erdészháznál álló stadionban.

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 3–3 (Latte Lath 3., Querfeld 79., Skarke 90+2., ill. Ebnoutalib 10., 11., 67.)

Elversberg–Bayer Leverkusen 3–2 (Petkov 8., C. Campbell 9., Mokwa Ntusu 46., ill. Schick 77., Kofane 90+1.)

1. FC Köln–Hoffenheim 3–2 (El Mala 51., Dallinga 72., 82., ill. Daghim 27., Kabak 67.)

Mainz–Paderborn 0–0

RB Leipzig–Mönchengladbach 3–0 (Baku 25., Nusa 49., Reitz 66.)

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

PÉNTEK

Bayern München–VfB Stuttgart 5–1